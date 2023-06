Fußball-Nationalspielerin Sara Doorsoun hat vor der WM in Australien und Neuseeland ein tierisches Problem - denn die Verteidigerin von Eintracht Frankfurt hat "große Angst" vor Spinnen.

"Deshalb habe ich Australien bisher gemieden und andere Länder vorgezogen", sagte die 31-Jährige der Offenbach Post. Schafft die Vize-Europameisterin den Sprung in den DFB-Kader für die Endrunde (20. Juli bis 20. August), hat sie also nicht nur sportliche Ziele im Gepäck. "Am besten komme ich also zurück mit dem Titel und einer überwundenen Spinnenphobie", sagte Doorsoun lachend.