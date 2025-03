Eintracht-Torhüterin Johannes schließt sich Wolfsburg an

Torhüterin Stina Johannes wird die Eintracht Frankfurt Frauen zum Saisonende in Richtung Wolfsburg verlassen. Ihre Nachfolgerin ist bereits verpflichtet worden. Es gibt jedoch ein Problem.

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Der Wechsel von Fußball-Nationaltorhüterin Stina Johannes zum VfL Wolfsburg zur kommenden Saison ist perfekt. Die 25-Jährige von Eintracht Frankfurt erhält beim deutschen Pokalsieger einen Vertrag bis 2028, wie der Bundesligist am Montag mitteilte. "Mit ihr gewinnen wir eine Keeperin, die über herausragende Fähigkeiten und eine tolle Ausstrahlung verfügt. Beides hat sie in den vergangenen Jahren regelmäßig auf höchstem Niveau unter Beweis gestellt", sagte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL.

Die dreimalige Nationalspielerin Johannes, die in Hannover geboren ist, soll in Wolfsburg die Nachfolgerin von Merle Frohms werden, deren Vertrag bei den Niedersachsen ausläuft. Die ehemalige DFB-Torhüterin hatte zuletzt allerdings ihren Stammplatz verloren. Johannes soll in Wolfsburg dennoch die Nummer eins werden.

Eintracht-Abschied eine "harte Entscheidung"

Erst am Sonntag hatte sie ihren Abschied von der Eintracht bestätigt. Es sei "eine sehr, sehr harte Entscheidung" gewesen, für die sie "Wochen" gebraucht habe, erklärte sie bei Instagram. Frankfurt hatte für sie bereits Sophia Winkler, die ebenfalls zum Nationalteam gehört, verpflichtet. Allerdings hat sich die Keeperin von der SGS Essen einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt lange aus.