Bis kurz vor Schluss sehen die Eintracht Frankfurt Frauen wie die Siegerinnen beim FC Bayern aus, müssen am Ende aber doch ein schmerzhaftes Pokal-Aus verdauen.

Ist das bitter! Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind im Viertelfinale des DFB-Pokals beim FC Bayern München ausgeschieden. Die Hessinnen verloren im Duell der beiden Bundesliga-Topteams mit 1:4 nach Verlängerung. In der regulären Spielzeit war die Eintracht durch ein Eigentor von Carolin Simon in Führung gegangen (79.), ehe Jovana Damnjanovic für den FC Bayern kurz vor Schluss doch noch ausglich (90.). In der Verlängerung trafen schließlich Glodis Perla Viggosdottir (93.), Momoko Tanikawa (104.) und erneut Damnjanovic (109.) für die Münchnerinnen.

Bundestrainer sieht zwei gute Teams

Unter den Augen von Bundestrainer Christian Wück und der DFB-Sportdirektorin Nia Künzer hatte sich zuvor ein Spiel auf gutem Niveau entwickelt. Anfangs hatten die Münchnerinnen mehr Aktionen, im Verlauf der ersten Hälfte kam aber auch die Eintracht besser rein ins Spiel. Torchancen waren bis zur Pause dennoch rar, standen beide Teams defensiv doch sehr stabil.

Die zweite Hälfte eröffnete der FC Bayern dann gleich mit einer Möglichkeit, die Frankfurter Torhüterin Stina Johannes reagierte gegen Pernille Harder aber prächtig (47.). Auf der anderen Seite vergab Laura Freigang die bis dahin größte Chance des Spiels. Die Eintracht-Torjägerin scheiterte freistehend an der Münchner Keeperin Ena Mahmutovic (58.). Da war eindeutig mehr drin.

Eintracht rettet Führung nicht über die Zeit

Als die Begegnung gerade ein wenig an Fahrt verlor, nahm Freigang eben jenes Tempo wieder auf. Sie sprintete über links davon, brachte den Ball scharf in die Mitte, wo Bayern-Verteidigerin Simon ihn unglücklich ins eigene Netz bugsierte (79.). Doch die Gastgeberinnen gaben nicht auf und kamen tatsächlich zurück. Damnjanovic glich in der 90. Minute per Brusttor aus, sorgte damit für die Verlängerung, in der die Japanerin Tanikawa zur entscheidenden Spielerin avancierte. Erst bereitete sie die Bayern-Führung durch Viggosdottir herrlich vor (93.), dann erhöhte sie höchstpersönlich auf 3:1 (104.). Den zu deutlichen Endstand besorgte erneut Damnjanovic (109.).

Die Eintracht ist damit aus beiden Cup-Wettbewerben ausgeschieden, national wie international. Die Bundesliga führen die Frankfurterinnen dagegen an, treffen dort am Sonntag auf den Tabellendritten VfL Wolfsburg. Die amtierenden Pokalsiegerinnen übrigens schieden am Mittwochabend ebenfalls aus (0:1 bei der TSG Hoffenheim).