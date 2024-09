Es klingt nach schönem Sightseeing, ist aber eine Englische Woche der knackigeren Sorte: Die Eintracht Frankfurt Frauen sind kurz nach ihrem erfolglosen Königsklassen-Trip im DFB-Pokal gefordert. Für Schlaf und Training bleibt nur sehr wenig Zeit.

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Erst Enttäuschung, dann Erschöpfung: Die Eintracht Frankfurt Frauen, die beim Mini-Turnier für die Qualifikation zur Champions League frühzeitig scheiterten und den Traum von der Königsklassen-Teilnahme begraben mussten, sind aktuell im Reisestress. Ihr glück- und erfolgloser Trip nach Island endete am Sonntagmorgen um 6 Uhr auf dem Frankfurter Flughafen, schon am Mittwoch (18.30 Uhr) steht die nächste Partie auf dem Plan. An Ausruhen ist da nicht zu denken.

Eintracht ohne große Pause nach Erfurt

Wie die Eintracht mitteilte, gönnte Trainer Niko Arnautis seinen Spielerinnen am Montag immerhin einen Tag Pause, am Dienstag wird trainiert, dann geht es weiter nach Erfurt. Dort treffen die Hessinnen, die nach dem CL-Aus nur noch in zwei Wettbewerben vertreten sind und das auch weiterhin bleiben wollen, in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den 1. FFV Erfurt. Das Team aus Thüringen hatte sich in der ersten Runde gegen den SC Siegelbach durchgesetzt.

Der Verein sagt Ihnen nix? Das könnte daran liegen, dass beide Clubs in der Regionalliga aktiv sind. Erfurt in der Regionalliga Nordost, Siegelbach aus dem Raum Kaiserslautern in der Regionalliga Südwest. Heißt auch: Die Eintracht geht trotz des Rückschlags auf Island als klarer Favorit in die Partie und dürfte im Bestfall sogar ein paar der ohnehin nicht im Übermaß vorhandenen Kräfte schonen können.

Am Sonntag geht's nach Leverkusen

Immerhin das ist eine gute Nachricht. Denn nur vier Tage nach Erfurt kehren die Hessinnen dann in den Bundesliga-Alltag zurück. Am Sonntag (14 Uhr) wartet nämlich bereits – wie könnte es anders sein – das nächste Auswärtsspiel. Gegner dann: Bayer 04 Leverkusen.