Zweistelliger Sieg in Erfurt

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind im DFB-Pokal per Kantersieg eine Runde weitergekommen. Die Hessinnen ließen dem Regionalligisten 1. FFV Erfurt am Mittwochabend keine Chance.

Veröffentlicht am 11.09.24 um 20:18 Uhr

Audiobeitrag

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals den Frust über das Aus in der Champions League von der Seele geschossen. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis besiegte den Regionalligist 1. FFV Erfurt am Mittwochabend sage und schreibe mit 10:0 (3:0) und zog ins Achtelfinale ein.

In Erfurt wurde die Eintracht vom Fleck weg ihrer Favoritenrolle gerecht. Remina Chiba, Laura Freigang und Géraldine Reuteler schossen zur Pause eine 3:0-Führung heraus. In der zweiten Halbzeit ging den unterklassigen Erfurterinnen dann vollends die Luft aus. Lisanne Gräwe, Freigang mit einem Doppelpack innerhalb von zwei Minuten, Nicole Anyomi, Barbara Dunst, Carlotta Wamser und erneut Reuteler stellten den Endstand her.

Arnautis: "Enorme Spielfreude"

"Es hat heute echt Spaß gemacht, der Mannschaft zuzuschauen", freute sich Arnautis nach der Partie. "Die Mannschaft hat das Spiel richtig gut angenommen und eine enorme Spielfreude gehabt, auch eine enorme Motivation, das Spiel deutlich zu entscheiden."