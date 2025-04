Eintracht-Präsident Beck schwebte in Lebensgefahr

Eintracht Frankfurts Präsident Mathias Beck hat sich in einer Medienrunde am Donnerstag zu seiner Erkrankung im Frühjahr geäußert. Beck war mehrere Wochen mit einer Lungenentzündung ausgefallen und musste schließlich am Herzen operiert werden. "Ich bin Asthmatiker. Wenn es zu einer Grippe kommt, geht die direkt auf die Lunge. Ich habe mich nicht so gut verhalten und weiter gearbeitet. Die Lungenentzündung hat sich dann deutlich verschlechtert", so Beck. Nach neun Wochen kam Beck ins Krankenhaus und wurde dort vom Kardiologen untersucht. "Dabei ist herausgekommen, dass etwas am Gefäß war. Ich bin sofort in den OP gekommen. Dort habe ich einen Katheter bekommen und man hat festgestellt, dass das eine Gefäß zu 90 Prozent zu war. Ich hatte riesiges Glück, dass ich an dem Tag im Krankenhaus war. Es war eine kritische Situation", so Beck. Auf die Nachfrage, ob die Situation lebensbedrohlich war, sagte Beck: "Ja. Ist das Gefäß zu hundert Prozent zu, dann geht nichts mehr."