Für Eintracht Frankfurt steht das zweite Spiel der Europa League an. An Istanbul haben die Hessen keine gute Erinnerung. Im Duell der Adler gilt es, die Statistik aufzubessern.

Videobeitrag Die komplette Eintracht-PK vor dem Istanbul-Spiel Video Eintracht-Trainer Dino Toppmöller in Istanbul. Bild © hr Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt ist am Donnerstagabend (21 Uhr, im Livestream auf hr-iNFO) zu Gast bei Besiktas Istanbul. Nach dem 3:3 gegen Pilsen stehen die Hessen in der Türkei schon leicht unter Zugzwang. Hier gibt es alles Wichtige zum Spiel.

Es läuft derzeit bei Eintracht Frankfurt. Seit der Niederlage in Dortmund im August haben die Hessen kein einziges Spiel mehr verloren. In der Bundesliga stehen sogar vier Sieg in Folge zu Buche, zuletzt bei Holstein Kiel (4:2). Der Lohn: Die Eintracht ist als Tabellenzweiter Bayern-Verfolger Nummer eins. Im direkten Duell am Sonntag (17.30 Uhr) kann Frankfurt München sogar überflügeln.

Einziger Wermutstropfen war das 3:3 gegen Pilsen vergangenen Donnerstag. Bei der Europa-Premiere in dieser Saison führten die Hessen schon komfortabel mit 3:1, ließen sich in den Schlussminuten dann aber doch noch die Butter vom Brot nehmen. Bei Besiktas soll es nun mehr werden als nur ein Pünktchen.

Bei Gastgeber Besiktas dürfte die Brust verhältnismäßig breit sein. In der Liga ist man noch ungeschlagen und steht nach sechs Spielen auf Rang drei. Die beiden Stadtrivalen Galatasaray und Fenerbahce thronen in der Tabelle zwar noch über den "Schwarzen Adlern", so der Spitzname von Besiktas, die Schwarz-Weißen haben aber auch ein Spiel weniger auf dem Konto.

Ihre Grenzen haben die Türken vergangenen Donnerstag aufgezeigt bekommen. Bei Ajax Amsterdam gab es überhaupt nichts zu holen für Istanbul, das mit 0:4 unter die Räder kam. Für Besiktas ist das Duell mit den Adlern vom Main also eines von enormer Bedeutung.

Die vielleicht wichtigste Nachricht gab es beim Abschlusstraining am Mittwoch zu vermelden. Da wirkte Hugo Ekitiké mit. Der Franzose hatte bei Holstein Kiel noch passen müssen, nachdem er im gegen Pilsen einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte. Gut möglich also, dass Toppmöller in Istanbul wieder auf sein Top-Duo Ekitiké und Omar Marmoush setzen kann. Für Torwart Kevin Trapp kommt das Spiel am Bosporus hingegen noch zu früh. Verteidiger Tuta blieb in Frankfurt, er wird Vater.

So könnte die Eintracht spielen:

Eine mögliche Eintracht-Aufstellung gegen Besiktas Istanbul. Bild © Imago Images

Die Hausherren müssen auf ihren Kapitän Necip Uysal verzichten, der sich das Kreuzband gerissen hat und gar nicht erst für die Europa League gemeldet ist. Ebenso wie Alex Oxlade-Chamberlain übrigens, der bei den Schwarzen Adlern keine Zukunft hat. Im defensiven Mittelfeld fehlt zudem Moatasem Al-Musrati mit einer Oberschenkelzerrung, er ist einer der besten Besiktas-Spieler.

Weitere Informationen So könnte Istanbul spielen Günok - Svensson, Gabriel, Uduokhai, Topcu - Onana, Ndour - Rashica, Fernandes, Joao Mario - Immobile Ende der weiteren Informationen

Dino Toppmöller: "Wir spüren eine extrem große Vorfreude. Es wird spannend sein, wie unsere jungen Wilden sich in diesem Hexenkessel gegen eine erfahrene Mannschaft schlagen werden. Wir dürfen uns nicht von der hitzigen Atmosphäre anstecken lassen."

Giovanni van Bronckhorst: "Wir freuen uns auf das Spiel gegen einen guten Gegner. Frankfurt ist organisiert und läuft sehr viel. Wir werden von Anfang an bereit sein müssen. Aber unsere Fans stehen hinter uns."

Klar, Marmoush ist derzeit der Erfolgsgarant bei Eintracht Frankfurt, immerhin führt er die Torschützenliste der Bundesliga an. Was aber Ekitiké im ersten Europa-League-Spiel gegen Pilsen auf den Rasen gezaubert hat, war schon besonders. Der Franzose erzielte das 1:0 selbst und legte das 2:1 von Junior Dina Ebimbe per Traumpass vor. Dass die SGE am Ende trotzdem nur 3:3 spielte, damit hatte Ekitiké nichts am Hut. Als Toppmöller den Top-Stürmer auswechselte, stand es noch 3:1.

Besiktas hat gleich ein paar Spieler im Kader, die dem einen oder anderen Frankfurter noch aus der Bundesliga bekannt sein dürften. Felix Uduokhai (FC Augbsurg) zum Beispiel oder Milot Rashica (Werder Bremen). Der klangvollste Name aber steht vorne im Sturm-Zentrum: Ciro Immobile. Der Italiener kam in seiner Saison bei Borussia Dortmund zwar so überhaupt nicht auf Touren, das allerdings war die Ausnahme in der illustren Karriere des mittlerweile 34-Jährigen. Immobile in 541 Profi-Spielen sensationelle 321 Tore geschossen. Für Besiktas traf er in der Liga in fünf Spielen schon vier Mal. Da kommt Schwerstarbeit auf Robin Koch und Co. zu.

Es ist das erste Mal, dass Besiktas und die Eintracht in einem Pflichtspiel aufeinandertreffen. Besonders gute Erinnerungen haben die Frankfurter aber nicht an Vereine aus der Stadt am Bosporus. Gegen Fenerbahce kamen die Hessen in drei Partien nie über ein Remis hinaus. Immerhin verloren sie aber keines der Spiele gegen den türkischen Rekordmeister. Gegen Galatasaray endete das Heimspiel vor 25 Jahren 0:0. In Istanbul mussten sich die Hessen 0:1 geschlagen geben.

Wie sich die Eintracht in Istanbul schlägt, können Sie live im hr-iNFO-Audiostream verfolgen, bei sportschau.de gibt es zudem einen Liveticker . Zu sehen ist das Spiel bei RTL.