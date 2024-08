Es wird das erste Mal ernst für Eintracht Frankfurt. Im DFB-Pokal müssen die Hessen in Braunschweig ran. Das Wichtigste zum Spiel.

Veröffentlicht am 19.08.24 um 14:40 Uhr

Die erste Runde im DFB-Pokal stellt für Eintracht Frankfurt gleichzeitig auch das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit dar. Gegner ist am Montagabend ab 20.45 Uhr die Eintracht aus Braunschweig.

Wo steht die Eintracht nach der Sommerpause? Eine erste richtige Antwort auf diese Frage wird es am Montagabend geben. Nach der 2:3-Niederlage im Testspiel beim FC Valencia vor einer Woche gab es zuletzt etwas ernstere Töne. Trainer Dino Toppmöller vermisste die "Killermentalität" bei seiner Mannschaft. Größte Baustelle: die Abwehr. Nach dem Abgang von Innenverteidiger Willian Pacho, gilt es Lücken zu schließen. Mit Neuzugang Arthur Theate ist zwar jetzt "Füllmasse" da, in Braunschweig ist der Belgier aber noch nicht spielberechtigt.

Die Hausherren wissen dagegen schon besser, wo sie stehen – wobei sie aktuell kein gutes Bild abgeben: Nach zwei Spieltagen in der 2. Bundesliga stehen sie auf dem letzten Tabellenplatz. Gegen Schalke (1:5) und Madgeburg (1:3) setzte es zum Auftakt zwei Niederlagen. Nach starken Ergebnissen in der Saison-Vorbereitung sind die Niedersachsen also gerade wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen.

Abgesehen von Theate kann Toppmöller aus dem Vollen schöpfen. Alle seine Spieler sind in der Vorbereitung von großen Verletzungen verschont geblieben. Somit ist es gut möglich, dass mit Defensivspieler Rasmus Kristensen ein anderer Neuzugang auf der rechten Außenbahn sein Debüt für die Hessen geben wird.

So könnte die Eintracht spielen:

Auch bei den Braunschweigern ist die Verletztenliste kurz. Jedoch steht der wohl bekannteste BTSV'ler dort drauf: Sidi Sané (Bruder von Bayerns Leroy Sané) durchläuft nach seinem Kreuzbandriss Mitte Juli aktuell eine Reha-Phase. Er wird definitiv nicht mitwirken können.

So könnte Braunschweig spielen: Grill - Rittmüller, Ivanov, Bicakcic, Bell Bell - Kaufmann, Köhler, Gomez - Conteh, Philippe, Ould-Chikh

Dino Toppmöller: "Ich spüre eine gute Energie in der Truppe. Die Jungs haben Bock auf das Spiel. Es wird ein geiles Spiel, es wird ein Flutlichtspiel in Braunschweig. Wer schon mal dort vor Ort war, weiß, dass da Fußball gelebt wird und da freuen wir uns alle darauf."

Daniel Scherning: "Wir schauen mit Respekt und Vorfreude auf dieses Spiel. Respekt natürlich, weil wir auf die im letzten Jahr sechstbeste Mannschaft aus Deutschland treffen. Und trotzdem auch mit Vorfreude, weil es im Pokal auch Überraschungen geben kann. Ich freue mich darauf, in einem anderen Wettbewerb mit der Mannschaft das erste Spiel zu haben."

Frankfurts Kristensen wird wohl der spannendste Akteur auf Seiten der Hessen. Einerseits sportlich: Der Rechtsverteidiger bringt eine physische Spielweise mit. Andererseits gilt der Däne als Leadertyp und könnte sich anschicken, ein neuer Liebling bei den Fans zu werden.

Aufseiten der Braunschweiger gab bislang Christian Conteh das beste Bild ab. Der 24 Jahre alte Stürmer wechselte im Sommer vom VfL Osnabrück zur Eintracht und bringt hohes Tempo mit.

In der jüngeren Vergangenheit der Eintracht stellte die erste Runde des DFB-Pokals selten eine unlösbare Aufgabe dar: So scheiterten die Hessen seit der Jahrtausendwende dort nur vier Mal: 2000 gegen die zweite Mannschaft vom VfB Stuttgart, 2012 gegen Erzgebirge Aue, 2018 gegen den SSV Ulm und 2021 gegen Waldhof Mannheim. Auf der anderen Seite stehen seitdem vier Finalteilnahmen und ein Pokal-Sieg gegenüber.

Die Eintracht aus Braunschweig stand seit 2002 zwar bis auf ein Jahr regelmäßig auch im DFB-Pokal, flog aber seitdem zwölf Mal direkt in der ersten Runde wieder aus dem Wettbewerb. Das jüngste Pokal-Aufeinandertreffen mit Frankfurt gab es im August 1986. Damals setzten sich die Hessen mit 3:1 im Waldstadion durch.

Nach rund 60 Jahren kommt es am Montagabend also mal wieder zu einem Pokal-Duell der Eintracht aus Frankfurt gegen die Eintracht aus Braunschweig. Die Partie können Sie ab 20.45 Uhr live im Ersten verfolgen. Darüber hinaus gibt es auf sportschau.de auch einen Audio-Stream und einen Live-Ticker.