Eintracht Frankfurt ist laut Trainer Dino Toppmöller heiß auf das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Arthur Theate wird in Braunschweig allerdings noch nicht helfen können.

Ohne Neuzugang Arthur Theate, aber mit viel Vorfreude geht Eintracht Frankfurt die erste Pflichtspiel-Aufgabe der neuen Saison an: Am Montag (20.45 Uhr) muss das Team von Trainer Dino Toppmöller in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Eintracht Braunschweig ran.

"Ich spüre eine gute Energie in der Truppe. Es wird ein geiles Spiel", sagte Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz am Sonntag. "Jeder ist froh, dass die Vorbereitung vorbei ist. Wir wollen den Wettkampf."

Frankfurter fühlen sich gut gerüstet

In jener Vorbereitung hatte Toppmöller früh den Großteil des Kaders zusammen. Rund lief jedoch lange nicht alles, wie auch die Testspiel-Niederlage in Valencia am vergangenen Wochenende gezeigt hat. Dennoch gibt sich Toppmöller optimistisch: "Wir fühlen uns gut gerüstet und wissen um die Brisanz. Wir müssen von Anfang an bereit sein, mit allem was wir haben dagegenzuhalten."

Dabei wissen die Frankfurter um die speziellen Gegebenheiten im DFB-Pokal - zumal der Zweitligist mit das schwierigste Los war, das die Hessen bekommen konnten. "Es ist ein Wettbewerb, der für alle total besonders ist", so Toppmöller. "Jeder Teilnehmer will nach Berlin. Das wollen wir, das will Braunschweig auch."

Einsatzgarantie für Nkounkou

Noch nicht mitwirken kann Neuzugang Arthur Theate. Der Belgier, den die Hessen am Sonntag verpflichtet haben, konnte nicht mehr rechtzeitig für das Pokalspiel registriert werden. Ansonsten hat Toppmöller aber seinen kompletten Kader beisammen: "Personell können wir aus dem Vollen schöpfen, die Jungs sind alle fit."

Um die Position, die absehbar Theate bekleiden soll, streiten für das Spiel in Braunschweig Tuta und Nnamdi Collins. Eine Einsatzgarantie gab es vom Trainer für Linksverteidiger Niels Nkounkou, der seinen Kontrahenten Nathaniel Brown erst mal hinter sich gelassen hat. Der verlängerte Arm des neuen Kapitäns Kevin Trapp auf dem Feld soll Robin Koch sein, der im Rahmen der neuen Regel auch derjenige ist, der mit dem Schiedsrichter spricht.