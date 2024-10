Was für ein Auftritt in der Europa League: Als Besiktas auf den Ausgleich drückte, warf sich Abwehr-Lockenkopf Arthur Theate in jeden Schuss. Besonders mit einer Szene begeisterte der Belgier.

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Wo sich Arthur Theate gerade auf dem Spielfeld befindet, ist immer leicht zu erkennen. Seine voluminöser Locken-Zopf ist das Markenzeichen des Abwehr-Belgiers der Eintracht. Aber eigentlich wüsste man auch ohne die Hoch-Frisur, wo Theate gerade ist: nämlich immer da, wo es brennt. Wie er sich besonders in der brenzligen zweiten Halbzeit im Europa-League-Spiel bei Besiktas in die gegnerischen Bälle warf, war beeindruckend. Theate hatte einen guten Anteil daran, dass die Eintracht mit 3:1 gewann.

Theate, der wegen der Abstinenz von Tuta in der Innenverteidigung spielte, zeigte eine fehlerlose Partie. 81 Prozent seiner Pässe kamen an. Das ist schön. Richtig spektakulär ist aber, dass Theate neun Bälle des Gegners klärte (Fußballdeutsch: saves) und damit alle anderen 19 Feldspieler auf dem Platz des Tüpras Stadion in dieser Disziplin um Längen überragte.

Ikonisch die 73. Spielminute: Besiktas-Mittelfeldspieler Cher Ndour schoss den Ball mit ordentlich Wumms auf das Eintracht-Tor. Doch zehn Meter entfernt stand Theate mit seinem Dickschädel. Jeder andere wäre nach einem derart harten Schuss gegen den Kopf stumpf umgefallen - Gehirnerschütterung, fünf Tage Bettruhe. Der belgischen Nationalspieler spannte dagegen seine Nackenmuskeln an, köpfte den Ball mit seiner Eisenstirn kontrolliert aus der Gefahrenzone und feierte sich danach selbst mit der Jubelfaust.

Videobeitrag Die komplette Eintracht-PK nach dem Beşiktaş-Spiel Video Eintracht-Trainer Dino Toppmöller in Istanbul Bild © hr Ende des Videobeitrags

Theate wird als Blitz-Transfer zum Hauptgewinn

Theate hat abgesehen von seinem Eintracht-Debüt am ersten Bundesliga-Spieltag, bei dem er 21 Minuten vor Spielende ausgewechselt wurde, jedes einzelne Spiel über die volle Distanz absolviert. Vier Bundesliga-Spiele und die beiden Europa-League-Partien über 90 Minuten. Und wie. Der 24-Jährige spielt in dieser Eintracht-Mannschaft, als ob schon ewig da ist: zuverlässig, unglaublich zweikampfstark, mit dem Blick nach vorne. Das Besiktas-Spiel war bislang sein Meisterstück im Eintracht-Trikot.

Theate ist auch ein starkes Stück von Sportvorstand Markus Krösche und Sportdirektor Timmo Hardung. Am 9. August wechselte der bisherige Links-Verteidiger Willian Pacho zu Paris Saint-Germain. Gerade einmal neun Tage später verpflichtete die SGE den Belgier Theate. So gehen aktives Scouting und Kaderplanung. An Pacho, der in Paris zum Stammspieler wurde, denkt keiner mehr.

Gut, dass die Eintracht für Theate eine Kaufoption besitzt, denn eigentlich ist der 24-jährige Abwehrspieler von Stade Rennes nur bis zum Saisonende ausgeliehen. Die 12 Millionen Euro für eine feste Verpflichtung wird Krösche im Sommer liebend gerne Richtung Bretagne überweisen. Aber erstmal wird auf das nächste Spiel geguckt, auf das Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr). Auf Theate und seine Eisenstirn werden wieder viel Arbeit zukommen.