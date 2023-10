Eintracht Frankfurt hat nach dem spektakulären letzten Heimspiel gegen Borussia Dortmund noch eine Rechnung mit dem BVB offen und feuert schon jetzt die Emotionen an. Der Sieg gegen Helsinki kommt da genau richtig. Das Wichtigste zum Spiel.

Videobeitrag Video Die Eintracht-Pressekonferenz vor dem Dortmund-Spiel Video Bild © Eintracht Frankfurt Ende des Videobeitrags

Drei Tage nach dem furiosen 6:0-Erfolg gegen HJK Helsinki wartet auf Eintracht Frankfurt mit Borussia Dortmund ein ungleich stärkerer Gegner. Anpfiff ist am Sonntag um 15.30 Uhr.

Trotz des fiesen Herbstwetters schien allen Frankfurtern am Donnerstagabend sprichwörtlich die Sonne aus dem Allerwertesten. Endlich mal wieder ein echter Feiertag im Europapokal, gleich ein halbes Dutzend Tore und am Ende auch noch die Timothy-Chandler-Show. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller hat die atmosphärische und spielerische Delle offenbar überwunden und kommt rechtzeitig zum Topspiel gegen Borussia Dortmund in Fahrt. Besseres Timing gibt es nicht.

Der Haken an der Sache: Auch der BVB, der mit BVB-typischen Problemen in die Saison gestartet war, hat sich inzwischen gefunden und ist nach dem überzeugenden 1:0-Sieg in der Champions League bei Newcastle United ebenfalls obenauf. Da es in den Duellen zwischen den Hessen und den Westfalen fast schon traditionell hoch hergeht, dürfen sich alle Beteiligten auf ein rasantes Spiel freuen.

Pikant zudem: Da der Eintracht beim letzten Heimspiel gegen Dortmund vor exakt zwölf Monaten - eines der spektakulärsten Spiele der vergangenen Jahre - ein klarer Elfmeter verweigert wurde, hat selbst Trainer Toppmöller Revanche-Gedanken. "Da ist noch eine Rechnung offen", sagte er. Es gab schon Spiele mit weniger Brisanz.

Videobeitrag Video Alle Infos zum Frankfurt Marathon | hessenschau Sport vom 27.10.2023 Video Bild © Imago Ende des Videobeitrags

Das Personal

Die Eintracht hat die Englische Woche gut weggesteckt und keine Verletzten zu beklagen. Bis auf Pechvogel Sebastian Rode sind alle Mann an Bord, auch Torhüter Kevin Trapp wird zurückkehren und wieder zwischen den Pfosten stehen.

Beim BVB ist der Einsatz der drei angeschlagenen Akteure Emre Can, Julian Brandt und Julian Ryerson ungewiss. Trainer Edin Terzic wollte das Abschlusstraining abwarten, um zu entscheiden. Alle drei seien aber auf dem Weg der Besserung, sagte Terzic am Samstag. Für Can könnte wieder Salih Özcan auflaufen, der seine Sache in Newcastle nach der Einwechslung gut gemacht hatte.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht gegen Dortmund spielen. Bild © hessenschau.de

So könnte Dortmund spielen: Kobel - Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini - Özcan, Nmecha - Malen, Reus, Reyna - Füllkrug

Das sagen die Trainer

Dino Topmöller: "Wir wissen um die Bedeutung des Spiels und gehen das mit großer Vorfreude an. Das ist für uns das perfekte Spiel. Es kommt eine Top-Mannschaft, die die letzten fünf Bundesliga-Spiele gewonnen und auch in Newcastle eine starke Leistung gezeigt hat. Wir wollten das Spiel gegen Helsinki nutzen, um Anlauf zu nehmen in Richtung Sonntag. Wir wollten nicht nur gewinnen, wir wollten das Publikum emotionalisieren. Wir wollen mit unseren Zuschauern das Heimspiel gewinnen."

Edin Terzic: "Wir haben uns zuletzt immer besser gefunden, was wir in Frankfurt fortführen wollen. Die Frankfurter hatten einen recht großen Umbruch im Sommer. Sie haben ein paar Wochen gebraucht, um sich zu finden. Man merkt, dass da mehr und mehr zusammenwächst."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Bei der Eintracht wird besonders spannend zu sehen sein, wie groß die Rotation von Trainer Toppmöller ausfällt. Allen voran Junior Dina Ebimbe hat sich mit zwei Toren und einer starken Leistung für einen Platz in der Stammelf empfohlen und ist erneut ein Kandidat für die rechte Außenbahn. Der junge Franzose, der hin und wieder zum Schlendrian neigt, kann einer der Unterschiedsspieler im Team werden. Voraussetzung dafür: Er bekommt Konstanz in seine Leistungen.

Beim BVB ist derweil die Besetzung der Offensive das große Thema. Der ehemalige Frankfurter Sebastien Haller steckt weiter in der Krise. Da jedoch auch Niclas Füllkrug in Newcastle nicht wirklich überzeugte, ist ein Wechsel in der Sturmspitze nicht ausgeschlossen. Auch Adeyemi, der beim Frankfurter Publikum einen schweren Stand haben dürfte, könnte in die Startelf rücken und mit seinem Tempo für Unruhe sorgen. So oder so: Auf die Frankfurter Defensive kommt etwas zu.

Die Statistik des Spiels

Dass die Abwehr um Aushilfs-Kapitän Robin Koch dieser Aufgabe gewachsen ist, dürfte jedoch auch klar sein. Die Frankfurter Defensive ist mit nur sechs zugelassenen Gegentreffern die beste Defensive der Liga. Dass die Eintracht zudem seit 14 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen ist, macht ebenfalls Hoffnung. Die vorerst letzte Niederlage vor heimischer Kulisse setzte es – Sie ahnen es – am 29. Oktober 2022 gegen Borussia Dortmund.

So verfolgen Sie das Spiel

Auf sportschau.de können Sie die Partie von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund am Sonntag live im Audiostream verfolgen. Auch einen Liveticker samt Tabelle und Statistiken gibt es auf sportschau.de . Zu sehen ist das Spiel bei Bezahlsender DAZN.