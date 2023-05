Im Spiel eins nach der Trennung von Oliver Glasner empfängt Eintracht Frankfurt den 1. FSV Mainz 05 und sucht die Ausfahrt nach Europa. Noch ist der Trainer zwar da, auf der Bank darf er aber nicht sitzen. Das Wichtigste zum Spiel.

Am Ende einer turbulenten Woche trifft Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) auf den rheinhessischen Nachbarn 1. FSV Mainz 05. Auf dem Platz geht es um die letzte Europa-Chance, spannender wird aber wohl das Drumherum.

Die Ausgangslage

Sportlich ist alles klar: Eintracht Frankfurt wartet seit nunmehr zehn Bundesliga-Spielen auf einen Sieg, hat aber die Hoffnung auf Rang sieben und die sichere Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb noch nicht aufgegeben. Sollten die Hessen gewinnen, würden sie den 1. FSV Mainz 05 in der Tabelle überholen und den VfL Wolfsburg unter Druck setzen. So die Theorie.

Wie die praktische Umsetzung dieses Vorhabens funktionieren soll, ist allerdings absolut unklar. Nach dem endgültigen Bruch mit Trainer Oliver Glasner und der Entlassung zum Saisonende ist alles möglich. Option A: Die Mannschaft und der Coach rücken tatsächlich näher zusammen und mobilisieren noch einmal alle Kräfte. Option B: Die erhoffte befreiende Wirkung bleibt aus und es geht gar nichts mehr.

So oder so dürfte es am Samstagnachmittag emotional werden. Da bei einem Großteil der Fans der Umgang mit Glasner nicht gut angekommen ist, dürfte die Stimmung aufgeheizt sein. Auf die Reaktion der Kurve darf man gespannt sein.

Das Personal

Eintracht Frankfurt muss definitiv auf den gelbgesperrten Rafael Borré und weiterhin auch auf Linksverteidiger Philipp Max verzichten. Hinter den Einsätzen von Innenverteidiger Tuta (Schulter) und Dauer-Reservist Lucas Alario (Knie) steht ein Fragezeichen. Ein Startelf-Kandidat ist dafür Shootingstar Paxten Aaronson.

So könnte die Eintracht spielen:

Bei Mainz 05 fällt mit Dominik Kohr und Leandro Barreiro (beide gesperrt) die komplette Stamm-Doppelsechs aus. Kapitän Silvan Widmer fehlt ohnehin.

So könnte Mainz 05 spielen: Zentner – Aaron, Hanche-Olsen, Bell, Fernandes, Da Costa – Stach, Caci – Onisiwo, Lee, Ajorque

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Ich habe mich dazu entschieden, zu meiner persönlichen Situation bis nach dem Pokalfinale in Berlin nichts mehr zu sagen. Ich bin jetzt im Tunnel. Alles, was vor dem Tunnel war, interessiert mich überhaupt nicht. Alles links und rechts sehe ich eh nicht, weil da der Tunnel ist. Es gibt zwei Ausfahrten: Eine ist nach Europa, und eine ist nicht nach Europa. Mein Fokus ist nun ausschließlich, die Ausfahrt nach Europa zu erwischen."

Bo Svensson: "Es ist ein besonderes Spiel gegen einen Verein, der nicht weit weg ist. Jetzt auch noch so kurz vor dem Ende, wir stehen nah beieinander - es ist in allen Konstellationen ein sehr wichtiges Spiel. Wir wollen ein gutes Gesicht zeigen und besser spielen als zuletzt.“

Svensson über Glasners Wutrede: "Ich habe die Kritik nicht ganz verstanden. Ich fand, er hat sich absolut vor seine Mannschaft gestellt und sie verteidigt. Bei mir ist das sehr, sehr gut rübergekommen. Ich fand, das war stark von ihm."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Nachdem an dieser Stelle in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder nach Hoffnungsträgern gesucht wurde, fällt dieses Vorhaben dieses Mal aus. Aufgrund der aktuellen Geschehnisse wird die Kategorie zudem um Menschen außerhalb des Spielfeldes erweitert, der Fokus wird am Samstagnachmittag nämlich einzig und allein auf Glasner liegen. Wie verhält sich der Österreicher in seinem ersten von vier Abschiedsspielen? Wie reagieren die Fans? Und vor allem: Wo wird Glasner überhaupt sein?

Der zukünftige Ex-Trainer der Eintracht wird nach seiner Roten Karte aus dem Spiel in Hoffenheim, welch Ironie des Schicksals, am Samstag nämlich gesperrt fehlen. Glasner wird das Spiel in einer Loge verfolgen und kann sich somit schon mal an das Gefühl gewöhnen, nicht mehr auf der Frankfurter Bank zu sitzen. Der Österreicher, der von seinem Co-Trainer Michael Angerschmid vertreten wird, darf 30 Minuten vor und nach dem Spiel keinen Kontakt zu den Spielern aufnehmen. "Ich werde noch angespannter sein als sonst." Verrückte Zeiten bei der Eintracht.

Die Statistik des Spiels

Den vorerst letzten Frankfurter Bundesliga-Sieg, die Älteren werden sich erinnern, gab es im Februar. Der Trainer des FC Bayern hieß damals noch Julian Nagelsmann, Mike Josef (SPD) war noch lange nicht zum neuen Frankfurter Oberbürgermeister gewählt, nur das Wetter, das hat sich seitdem nicht verändert. Zehn sieglose Bundesliga-Partien und den Rauswurf in spe von Glasner später gibt es aber auch gute Nachrichten.

Selbst wenn die Eintracht auch die verbleibenden drei Liga-Spiele allesamt ohne einen dreifachen Punktgewinn abschließt, bleibt der aktuelle Negativ-Rekord unerreichbar. In der Saison 1983/84 schafften es die Hessen, ganze 16 Partien in Folge nicht zu gewinnen. Eine Serie für die Ewigkeit.

Das Spiel live verfolgen

