Das Wichtigste zu Frankfurt-Kiel Die Eintracht sucht das Siegesgefühl

Nach drei Unentschieden soll für Eintracht Frankfurt endlich wieder ein Sieg in der Bundesliga her. Holstein Kiel ist dafür zumindest auf dem Papier ein dankbarer Gegner. Das Wichtigste zum Spiel.

Für Eintracht Frankfurt steht das nächste Spiel in der Bundesliga an: Am Sonntag (17.30 Uhr) stellt sich Aufsteiger Holstein Kiel in Hessen vor.

Die Eintracht will endlich mal wieder gewinnen: Die letzten drei Bundesliga-Spiele der Frankfurter endeten allesamt unentschieden. "Das Gefühl des Sieges wollen wir einfach wieder haben", sagte Trainer Dino Toppmöller. Nach den vielen englischen Wochen konnten der Coach und sein Team sich dieses Mal ausführlich auf das Bundesliga-Wochenende vorbereiten und intensiv trainieren.

Aufsteiger Kiel ist auf dem Papier ein dankbarer Gegner, zumal die Nordlichter mit reichlich Personalproblemen nach Frankfurt reisen. An das Hinspiel haben die Frankfurter gute Erinnerungen - und auch der Saisonverlauf spricht für die Hausherren: Kiel ist nicht nur Vorletzter der Tabelle, sondern hat bisher noch kein einziges Auswärtsspiel gewonnen.

Die Eintracht muss weiterhin auf Abwehrchef Robin Koch verzichten. "Er ist leider noch keine Option", so Toppmöller. Auch Igor Matanovic fällt weiterhin aus. Junior Dina Ebimbe hat dem Coach zufolge noch zu viel Trainingsrückstand, zudem kann es mit einem Einsatz von Ellyes Skhiri eng werden - er hat beim Spiel in Gladbach einen Schlag auf die Rippen bekommen und ist fraglich.

So könnte die Eintracht spielen: Trapp - Kristensen, Tuta, Theate - Larsson, Höjlund - Knauff, Brown - Götze - Wahi, Ekitiké

Holstein-Trainer Marcel Rapp hat einige Ausfälle zu beklagen: Neben den Rekonvaleszenten Alexandr Bernhardsson (Patellasehne), Patrick Erras (Gehirnerschütterung), Marvin Schulz (Adduktoren) und Colin Kleine-Bekel (Kreuzbandriss) steht auch Steven Skrzybski (muskuläre Probleme) nicht zur Verfügung. Zudem hat sich Winter-Neuzugang John Tolkin mit Oberschenkelproblemen abgemeldet.

So könnte Kiel spielen: Weiner - Becker, Zec, Komenda - Remberg - Rosenboom, Porath, Holtby, Tolkin - Machino - Harres

Dino Toppmöller: "Holstein Kiel hat sehr gute offensive Abläufe. Sie haben in den letzten Spielen einige Standardtore erzielt und besitzen eine gewisse individuelle Qualität. Für uns gilt es, dominant aufzutreten und den Gegner in seiner Defensive zu beschäftigen."

Marcel Rapp: "Wir hätten es vor der Saison unterschrieben, wenn noch 12, 13 Spiele zu spielen sind und wir noch einen Punkt hinter dem Relegationsplatz sind. Es hat bestimmt auch Stimmen gegeben, die gesagt haben, zu dem Zeitpunkt ist Kiel schon abgeschlagen und hat keine Chance, mitzuspielen. Die Tendenz geht eher nach oben. Wir kommen ins Punkten. Wir können mitspielen, holen auch Punkte. Wir sind dran."

Gibt Elye Wahi gegen Kiel sein Startelf-Debüt für die Eintracht? Möglich! Toppmöller lobte den Neuzugang jedenfalls in höchsten Tönen. "Die Trainingseindrücke von ihm sind sehr positiv. Im internen Test hat er zwei Tore erzielt und starke Offensivaktionen gezeigt", sagte er. "Man merkt, dass er sich in der Gruppe sehr wohlfühlt und gut integriert ist. Mit ihm können wir uns auf einen richtig guten Spieler freuen." Das klingt sehr danach, als dürfte Wahi nun deutlich länger als bei seinem Kurz-Einsatz in Gladbach zeigen, was er kann.

Im Hinspiel gegen die Eintracht war Phil Harres noch nicht mal im Kader. Inzwischen ist der Mittelstürmer eine feste Größe im Team geworden und hat sich mit sieben Toren und zwei Vorlagen zum besten Torjäger und Scorer seiner Mannschaft in der Bundesliga aufgeschwungen. "Es fühlt sich alles ein wenig surreal an. Ich hätte niemals gedacht, dass die Dinge so gut für mich laufen würden", sagte er kürzlich im Interview mit bundesliga.de. Harres könnte auch gegen die Eintracht, die wohlgemerkt immer noch ohne ihren Abwehrchef spielen muss, zum Unruheherd werden.

Die Eintracht und die Aufsteiger - das passt. In der Hinrunde gewannen die Frankfurter die Partien gegen die Neulinge Kiel und St. Pauli. Aber der Blick in die jüngere Vergangenheit ist noch eindrucksvoller: Von den letzten 13 Spielen gegen Aufsteiger verloren die Hessen kein einziges. Der interne Bestwert liegt laut Verein bei 15 ungeschlagenen Partien zwischen 2008 und 2012.

Das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Holstein Kiel können Sie auf sportschau.de im Liveticker und im Audiostream verfolgen. Im Fernsehen ist die Partie beim Bezahlsender Dazn zu sehen.