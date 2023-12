Eintracht Frankfurt muss in Augsburg punkten, auch um ein Polster für die nächsten Spiele zu schaffen. Der wichtigste Mann fehlt dabei, laut Statistik könnte der Eintracht eine alte Kreisliga-Devise helfen. Das Wichtigste zum Spiel.

Videobeitrag Video Die komplette Eintracht-PK vor dem Spiel in Augsburg Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Nach der unglücklichen Niederlage gegen PAOK Thessaloniki geht es für Eintracht Frankfurt am Sonntagabend (19.30) in der Bundesliga weiter. Bei arktischen Temperaturen sind die Hessen in Augsburg gefordert.

Die Ausgangslage

Durchwachsen. Die 1:2-Niederlage gegen PAOK war das dritte Spiel in Folge ohne Sieg für die Eintracht. Nach der eher blutleeren Vorstellung gegen Stuttgart war gegen PAOK zwar eine klare Leistungssteigerung erkennbar und die Niederlage unglücklich, dennoch wäre ein Sieg im bitterkalten Augsburg gut für das Frankfurter Seelenleben. Vor allem auch in Hinblick auf das Restprogramm 2023, schließlich warten noch die Bayern und Leverkusen auf die Hessen, sonderlich viele Punkte kann man da nicht einplanen.

Der FC Augsburg hingegen hat sich nach dem Trainerwechsel im Oktober unter Jess Thorup stabilisiert, zwei Siegen unter dem Dänen folgten zuletzt drei Remis in Folge. Allesamt übrigens 1:1, nur falls noch jemand Anregungen für seinen Wettschein braucht.

Das Personal

Eintracht-Abwehrchef Robin Koch trainiert wieder und steht auch im Kader, ob es für die Startelf reicht, wird sich zeigen. Sebastian Rode ist weiter unpässlich, besonders schwer wiegt der Ausfall von Mittelfeldmotor Ellyes Skhiri, der mit einer Oberschenkelverletzung vorerst passen muss.

Beim FC Augsburg fallen die Defensivspieler Reece Oxford, Rafael Framberger sowie Sechser Arne Maier aus.

So könnte die Eintracht spielen:

Bild © hessenschau.de

So könnte Augsburg spielen: Dahmen - Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen - Rexhbecaj, Dorsch - Engels, Demirovic, Vargas - P. Tietz

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Sie haben eine sehr kampfstarke Mannschaft, auch gute spielerische Elemente, sind mit ihrem neuen Trainer noch ungeschlagen. Es wird drauf ankommen, sich auf dem Platz gut zu wehren, die Spielweise der Augsburger anzunehmen und unser Spiel auf den Platz zu bringen."

Jess Thorup: "Frankfurt hat eine junge Mannschaft mit viel Qualität und Schnelligkeit. Wir müssen bereit sein, gut gegen den Ball zu arbeiten, aber es wird auch für uns Möglichkeiten geben."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Die Verletzung des formstarken Ellyes Skhiri ist mit das Ungünstigste, was der Eintracht hätte passieren können. Umso wichtiger wird es in Augsburg sein, wie Kristijan Jakic Skhiri zu ersetzen vermag. Der Kroate ist die logische Wahl als Ersatzmann, kommt in dieser Saison aber über Kurzeinsätze nicht hinaus, weswegen es zuletzt gar Gerüchte über einen möglichen Abgang gab. Schon gegen PAOK ersetzte Jakic Skhiri, gegen Augsburg sollte er allerdings an seiner Impulskontrolle arbeiten: In nur zwei Minuten sah Jakic gegen PAOK Gelb-Rot und leistete sich im Anschluss noch einen amtlichen Ausraster, als er auf den Schiri losging.

Wird es beim FC Augsburg gefährlich, hat höchstwahrscheinlich Ermedin Demirovic seine Füße im Spiel. Die Schwaben haben bislang 21 Tore geschossen, ein Drittel davon geht auf Demirovics Konto. Dem Vernehmen nach war auch die Eintracht im Sommer lose am bosnischen Nationalspieler interessiert. Dessen sieben Saisontore hätten auch die Hessen gut gebrauchen können.

Die Statistik

Ob es mit einem Sieg klappt, wird sich zeigen, zumindest das Toreschießen sollte der Eintracht in Augsburg ein wenig einfacher von der Hand bzw. dem Fuß gehen. Der FCA kassiert nämlich im Schnitt zwei Gegentore pro Spiel, die Null stand in dieser Saison noch gar nicht und saisonübergreifend nur in einem der letzten 25 Bundesliga-Spiele. FCA-Keeper Finn Dahmen, der einst in der Jugend von Eintracht Frankfurt spielte, hat in seinen bisherigen 25 Bundesliga-Spielen für Mainz und Augsburg sogar noch nie zu null gespielt. Vielleicht also keine schlechte Idee, am Sonntag mal die gute, alte Kreisliga-Devise zu beherzigen: Ruhig mal schießen!

So verfolgen Sie das Spiel

Auf sportschau.de können Sie die Partie von Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg live im Audiostream verfolgen. Auch einen Liveticker gibt es dort. Zu sehen ist das Spiel beim Streamingdienst DAZN.