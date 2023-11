Eintracht-Trainer Dino Toppmöller will in Helsinki gewinnen

Eintracht Frankfurt will in Helsinki gewinnen, um im Anschluss ein Endspiel um den Gruppensieg gegen PAOK zu haben. Der Gegner möchte derweil Wiedergutmachung leisten. Das Wichtigste zum Spiel.

Eintracht Frankfurt ist am Donnerstag (18.45 Uhr) in der Conference League bei HJK Helsinki gefordert. Mit einem Sieg ist den Hessen Platz zwei fast nicht mehr zu nehmen.

Bei Eintracht Frankfurt ist nach dem Aufschwung der letzten Wochen die Laune bestens. In der Liga haben die Hessen zehn Punkte aus vier Spielen geholt, im Pokal haben sie die Hürde Viktoria Köln genommen, in der Conference League wurde HJK Helsinki mit 6:0 aus dem Stadion geschossen. Gewinnt die Eintracht auch in Finnland, ist der zweite Platz in der Gruppe quasi sicher, im Anschluss käme es zuhause gegen PAOK zum Showdown um den Gruppensieg. "Das Spiel hat für uns einen hohen Stellenwert. Wir wollen gewinnen, um Punkte im Kampf um den Gruppensieg zu holen", sagte entsprechend Ansgar Knauff auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

HJK Helsinki könnte mit einem Heimsieg gegen die Eintracht die Hoffnung auf ein Weiterkommen zumindest am Leben halten und den Abstand auf die Hessen auf zwei Punkte verkürzen. Zumal es nach der 0:6-Klatsche aus dem Hinspiel auch Wiedergutmachung zu leisten gilt. "Wir sind viel besser als das Ergebnis in Deutschland. Wir haben eine starke Motivation, morgen zu gewinnen", sagte Offensivspieler Santeri Hostikka vor der Partie

Das Personal

Eintracht-Coach Dino Toppmöller muss neben Innenverteidiger Tuta, der sich mit einer Schulterprellung herumplagt, auch auf Robin Koch und Timothy verzichten. Wie die Eintracht mitteilte, bekam Koch am Dienstag im Mannschaftstraining einen Schlag ab, Chandler fehlt wegen einer Erkältung. Koch bleibt zur weiteren Untersuchung in Frankfurt. Nicht berücksichtigt wurde darüber hinaus Stürmer Jessic Ngankam.

So könnte die Eintracht spielen:

Beim Gegner aus Helsinki fehlen Keeper Dejan Iliev mit einer Ellbogenverletzung sowie Innenverteidiger Valtteri Moren. Ansonsten kann Trainer Toni Korkeakunnas aus dem Vollen schöpfen.

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Ich erwarte, dass wir genauso konzentriert an die Aufgabe herangehen, wie wir es in den letzten Wochen gemacht haben. Wir sollten dem Gegner mit maximalem Respekt begegnen, den haben sie verdient. Dann heißt es: Feuer frei!"

Toni Korkeakunnas: "Wir hatten viel Zeit, uns vorzubereiten. Wir vertrauen unseren Möglichkeiten, wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir größeren Teams zu Hause das Leben schwer machen können. Es wird anders als in Deutschland. Das Team sinnt auf Rache, die Jungs sind sehr motiviert."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Die Abwehr der Eintracht stellt sich angesichts der Ausfälle von Robin Koch und Tuta quasi von alleine auf, in Helsinki wird es für einen erfolgreichen Abend also auch darauf ankommen, ob Hrvoje Smolcic und Makoto Hasebe, die mit ziemlicher Sicherheit mit Willian Pacho verteidigen werden, die beiden etatmäßigen Innenverteidiger ersetzen können. Sonderlich viel spricht allerdings nicht dagegen: Überaus gefährlich präsentierte sich Helsinki im Hinspiel nicht, Smolcic machte seine Sache in der zweiten Halbzeit bei Union Berlin zuletzt solide und Makoto Hasebe ist Makoto Hasebe.

Auch Jukka Raitala konnte beim desolaten Auftritt der Finnen in Frankfurt nicht sonderlich in Erscheinung treten, er wurde gar zur Halbzeit ausgewechselt. Immerhin aber ist Raitala einer jener Spieler, an denen sich die anderen aufrichten können. Der 35-jährige Routinier, der die linke Seite beackert, hat 64 Länderspiele für Finnland auf dem Buckel und kann auf eine illustre Karriere zurückblicken, die ihn unter anderem nach Spanien, Holland, die USA und auch nach Deutschland führte, wo er einst zwei Bundesligaspiel für die TSG Hoffenheim absolvierte. Ob Raitala der Mannschaft im Rückspiel mit seiner Erfahrung wird helfen können, bleibt allerdings abzuwarten.

Die Statistik des Spiels

Es ist das fünfte Mal, dass eine deutsche Mannschaft zu einem Pflichtspiel zu HJK reist und die Finnen scheinen sich zuhause deutlich besser zu schlagen als in der Ferne. 2011 unterlag Schalke in der Europa-League-Qualifikation mit 0:2 in Helsinki, 1998 reichte es für den 1. FC Kaiserslautern nur zu einem torlosen Unentschieden. Im Pokal der Pokalsieger 1985 besiegte HJK Dynamo Dresden mit 1:0. Einzig Hertha BSC konnte als einzige deutsche Mannschaft bisher in der Bolt Arena gewinnen, und zwar mit 2:1 1975 im UEFA-Cup. Es wäre also mal wieder an der Zeit.

So verfolgen Sie das Spiel

hr-iNFO überträgt das Spiel live und in voller Länge. Sie können den Audio-Stream zur Übertragung auch auf hessenschau.de finden. Im Fernsehen wird das Spiel nicht im Free-TV bei RTL gezeigt, sondern nur im Stream bei RTL+.