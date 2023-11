Auf Eintracht Frankfurt warten beim Conference-League-Gruppenspiel bei HJK Helsinki mehrere Überraschungen und Unwägbarkeiten. Die Fans sollten warme Klamotten einpacken. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Nach dem Höhenflug in der Bundesliga wartet auf Eintracht Frankfurt am Donnerstag (18.45 Uhr, live bei hr-iNFO und im Audiostream auf hessenschau.de) die unangenehme Conference-League-Aufgabe bei HJK Helsinki. Die sportlichen Vorzeichen sind klar, es gab für die Hessen aber sicher schon entspanntere Reisen durch Europa. Ein Überblick.

Wann ist die Eintracht angereist?

Nach einem freien Sonntag, einem Montag im Zeichen der Regeneration und einer Trainingseinheit am Dienstag machte sich der Frankfurter Reisetross am Mittwochvormittag auf den Weg ins rund 1.500 Kilometer entfernte Helsinki. Am Mittwochabend wurde noch einmal vor Ort trainiert, am Donnerstag steht dann die übliche Spielvorbereitung auf dem Programm. Zeit für Sightseeing bleibt beim dritten von insgesamt vier Auswärtsspielen in Folge nicht.

Gibt es personelle Probleme?

Allerdings. Mit Tuta, der sich beim Spiel in Berlin an der Schulter verletzte, und Abwehrchef Robin Koch, der im Training einen Schlag abbekam, fehlen gleich zwei Säulen der bislang so guten Abwehr. Trainer Dino Toppmöller wird umstellen und sich dabei auch zwischen einer Dreier- und einer Viererkette entscheiden müssen. Außergewöhnlich ist vor allem, dass mit Willian Pacho und Hrvoje Smolcic zwei Linksfüße die Innenverteidigung bilden könnten. Optimal ist das nicht. "Wir müssen die Umstände so annehmen, wie sie sind", so Toppmöller.

Wie ist die sportliche Ausgangslage?

Ziemlich eindeutig. HJK Helsinki krönte sich vor rund zwei Wochen zwar zum insgesamt 32. Mal zum finnischen Meister, der Frankfurter 6:0-Kantersieg im Hinspiel legte die Kräfteverhältnisse aber sehr deutlich offen. Die Eintracht geht als klarer Favorit in die Partie und hat einen Sieg fest eingeplant. Da der Rückstand auf Spitzenreiter PAOK Saloniki aktuell genau drei Punkte beträgt, wird dieser jedoch auch dringend benötigt. Die Eintracht will die Gruppe unbedingt auf Platz eins abschließen, um direkt ins Achtelfinale einzuziehen. "Wir müssen das Hinspiel-Ergebnis ausblenden", warnte Toppmöller.

Wo wird gespielt?

Als die Eintracht im August 2022 letztmals zu einem Pflichtspiel in Helsinki antrat, waren sowohl Gegner als auch Austragungsort deutlich glamouröser. Im europäischen Supercup trafen die von Oliver Glasner trainierten Frankfurter auf Real Madrid (0:2), die Partie wurde damals vor knapp 30.000 Zuschauern im Olympiastadion ausgetragen. Knapp 15 Monate später geht es in der drittklassigen Conference League gegen Helsinki, gespielt wird vor etwas mehr als 10.000 Fans im Helsinki Football Stadium. Eng, klein, ungemütlich.

Wie ist der Platz?

Obwohl die HJK-Heimstätte nur den berühmten Steinwurf vom Olympiastadion entfernt liegt, gibt es einen großen Unterschied der beiden Stadien: Das Spiel am Donnerstag wird nämlich auf – für deutsche Verhältnisse – ungewöhnlichem Kunstrasen ausgetragen. "Ich kenne das nur aus der Jugend. Der Ball rollt anders, springt anders, ist schneller, wenn der Rasen nass ist", fasste Ansgar Knauff zusammen. "Wir müssen uns da im Abschlusstraining dran gewöhnen." Klar ist bei allen Ungewissheiten nur: Die ganz langen Stollen kann der Frankfurter Zeugwart Franco Lionti im Schrank lassen.

Wie ist das Wetter vor Ort?

Wohl genauso wie man es sich zu dieser Jahreszeit im Norden Europas vorstellt. Die Eintracht und die ersten angereisten Fans wurden am Mittwoch von einer geschlossenen Wolkendecke und eisigem Wind begrüßt. Die Stadt wirkt insgesamt sehr grau, die ersten Autos haben bereits die in Finnland erlaubten Spikes aufgezogen. Der Winter ist in Helsinki schon spürbar.

Der Spieltag beginnt dann laut der Vorhersage der hr-Wetterredaktion erst einmal trocken, pünktlich zum Anpfiff soll es aber regnen. Temperaturen von knapp fünf Grad runden das nasskalte finnische Erlebnis ab. Auf die Eintracht wartet klassisches Sauna-Schmuddelwetter.

Wie viele Fans der Eintracht sind mit dabei?

Die ganz großen Fanscharen sind in der Conference League nicht unterwegs. 30.000 Auswärtsfans wie im April 2022 in Barcelona sind bei einer Stadion-Kapazität von 10.770 aber auch schwer unterzubringen. Laut offiziellen Eintracht-Angaben werden sich dieses Mal zwischen 400 bis 500 Frankfurter auf den Weg in Richtung Finnland machen, knapp 200 Fans sollen zudem die VIP-Loge bevölkern. Rund um das Stadion waren am Mittwoch hin und wieder Frankfurter Anhänger zu sehen, am Tag vor dem Spiel ist die Stimmung aber noch eher zurückhaltend.

Was erwartet die Fans vor Ort?

Eins ist schon jetzt klar: Billig ist der Trip in die finnische Hauptstadt definitiv nicht. Die Alkoholpreise, für Auswärtsfans kein ganz unwichtiger Faktor, sind so hoch wie sonst nirgends in Europa. Auch eine Pizza oder ein Burger kosten schnell knapp 20 Euro. Vertröstet werden alle Reisenden dafür mit einer sehenswerten Stadt und einem besonderen Programm für alle Hartgesottenen.

Am Donnerstag wird erneut eine Schifffahrt für Eintracht-Fans stattfinden, ein Irish Pub in der Innenstadt lockt zudem bereits am Mittwochabend mit einem durchaus lohnenden Bier-Spezialpreis. Ein erste - nicht repräsentative - Umfrage unter den Fans zeigt: Dieses Angebot wird auf Resonanz stoßen.

Wie geht's danach weiter?

Nach insgesamt zwei Nächten in Finnland reist die Eintracht-Delegation am Freitagmittag zurück nach Frankfurt, wo erneut Regeneration und die nächsten Reisevorbereitungen anstehen. Da die NFL auch an diesem Wochenende das Waldstadion blockiert, steht für die Eintracht ein weiteres Auswärtsspiel an. Am Sonntag (17.30 Uhr) misst sich die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller im Weserstadion mit Werder Bremen. Wieder im Norden, wieder bei wenig einladendem Wetter. Aber zumindest der Rasen ist echt.