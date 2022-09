Eintracht Frankfurt hat mit Pokalsieger Leipzig am Samstagabend eine harte Nuss zu knacken. Doch der Blick auf die Statistik gegen RB sollte den Hessen Selbstvertrauen geben. Und beim Gegner ist der Druck ordentlich groß.

Eintracht Frankfurt empfängt am Samstag (18.30 Uhr) RB Leipzig zum Topspiel des Wochenendes. Für beide Teams gilt: Noch hinkt man den Erwartungen etwas hinterher.

Die Ausgangslage

Der Motor hat zu Beginn der Saison bei beiden Mannschaften gestottert. Doch die Eintracht konnte im vierten Saisonspiel bei Werder den ersten Saisonsieg feiern. 4:3 lautete das Ergebnis nach spektakulären 90 Minuten. Ganz im Soll sind die Frankfurter zwar noch nicht. Doch mit fünf Punkten wurde ein Fehlstart abgewendet.

Bei Leipzig ist schon etwas mehr Dampf auf dem Kessel. Die Sachsen holten gegen Wolfsburg (2:0) den ersten Dreier in der neuen Runde. Im Pokal kam der Titelverteidiger souverän gegen Regionalligist Teutonia Ottensen (8:0) weiter. Doch die millionenschwer verstärkte Truppe von Trainer Domenico Tedesco soll um die Meisterschale mitspielen. Dafür muss noch deutlich mehr kommen.

Das Personal

Nach dem Ende der Transferperiode steht fest: Wenn Oliver Glasner weiter Viererkette spielen will, dann muss er improvisieren. Das bedeutet, dass der gelernte Sechser Kristijan Jakic erneut als Rechtsverteidiger auflaufen könnte. Dafür spricht auch, dass Glasner vor der Partie gegen RB sagte, dass er kein Defensivproblem sehe. Probiert es der Coach eine Spur defensiver, könnte aber auch eine Rückkehr zur Fünferkette mit "Libero" Makoto Hasebe möglich sein.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht gegen Leipzig spielen. Bild © hessenschau.de

Bei RB Leipzig kehrt Keeper Peter Gulacsi nach einer Muskelverletzung zurück. Der 32-Jährige hatte zuletzt drei Pflichtspiele ausgesetzt. Ob Neuzugang Abdou Diallo von PSG bereits aufläuft, bleibt abzuwarten. Der frühere Mainz- und BVB-Profi soll die Lücke füllen, die durch die Verletzung von Lukas Klostermann entstanden ist.

So könnte RB Leipzig spielen: Gulacsi - Simakan, Orban, Halstenberg - Henrichs, Laimer, Kampl, Raum - Dani Olmo - Werner, Nkunku

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt): "Leipzig ist einfach eine Topmannschaft, die den Anspruch hat, um die deutsche Meisterschaft zu spielen. Wir brauchen in allen Bereichen eine absolute Topleistung, um gewinnen zu können."

Domenico Tedesco (RB Leipzig): "Wir haben bei Eintracht Frankfurt noch nie gewonnen. Es wird definitiv keine leichte Aufgabe für uns. Die Eintracht ist nicht umsonst Europa-League-Sieger geworden. Sie haben eine Top-Startelf und auch auf der Bank viele Spieler mit Tempo."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Randal Kolo Muani hat sich bei den Hessen rasant integriert. Der 23-Jährige hat in der noch jungen Saison schon zwei Tore selbst erzielt und zwei weitere aufgelegt. Der ablösefreie Neuzugang zählt in dieser Verfassung zu den spektakulärsten Profis der Bundesliga. Glasner kommt, obwohl Lucas Alario und Rafael Borré auf ihre Chance im Sturm lauern, so nicht an ihm vorbei.

Leipzig-Stürmer Christopher Nkunku wurde folgerichtig als Deutschlands Fußballer des Jahres geehrt. Der Franzose kam in der Vorsaison in 52 Pflichtspielen auf 35 Tore und 20 Vorlagen. Auch in der aktuell laufenden Spielzeit stehen nach sechs Partien sechs Treffer und ein Assist auf dem Konto. Nkunku ist in einer hochkarätig besetzten Offensive mit Namen wie André Silva, Timo Werner oder Dani Olmo der Ausnahmespieler.

Statistik des Spiels

Die Reise von Leipzig nach Frankfurt war in der sechsjährigen Bundesliga-Historie noch nicht von Erfolg gekrönt. Inklusive DFB-Pokal gewann die Eintracht drei der sieben Aufeinandertreffen vor eigenen Fans, viermal gab es eine Punkteteilung. Im Vorjahr war es Tuta, der mit dem Abpfiff den Ausgleich erzielte. Und: Seit sechs Partien sind die Hessen in den direkten Duellen ungeschlagen. Am 25. August 2019 verlor Frankfurt letztmals gegen die roten Bullen (1:2).