Kaua Santos rettet der Eintracht in Bochum durch seine Paraden den Sieg. Das ist gut, macht die Situation im Frankfurter Tor aber kompliziert. Was passiert, wenn Stamm-Keeper Kevin Trapp nach seiner Verletzung zurückkehrt?

Als nach genau 97 Spielminuten der 3:1-Sieg in Bochum mit dem Abpfiff feststand, kam noch einmal Bewegung in die Eintracht-Mannschaft. Die Spieler trabten los. Alle kannten nur ein Ziel: Torwart Kaua Santos. Die Mannschaft wollte dem Brasilianer zu seiner überragenden Leistung gratulieren.

Vom Kicker bekam der 1,96-Meter-Hüne die Note 1,0, von den Mitspielern viel Lob: "Ich glaube, wir können uns am Ende bei unserem Torwart bedanken, dass wir die drei Punkte hier eingesammelt haben", sagte Abwehrchef Robin Koch. Und Santos brachte gute Laune ins Spiel: Nach jeder Parade zeigte der Brasilianer entweder sein strahlendes Lächeln oder die Sieger-Fäuste.

Santos sichert Eintracht-Sieg mit Mega-Paraden

Insgesamt zeigte Santos in Bochum sechs teils spektakuläre Paraden. In der Nachspielzeit des Spiels kratzte Santos einen Kopfball des Bochumers Dani de Wit mit einer Monster-Rettungstat von der Linie, verhinderte so den 2:2-Ausgleich, ehe Michy Batshuayi noch auf 3:1 erhöhte. Santos explodierte nach seiner Glanztat, feierte sich selbst mit Jubelsprung und Faust in den Bochumer Himmel.

Der 21-Jährige kann sich nun im Zweikampf mit Kapitän Trapp um das Eintracht-Tor auch deshalb Chancen ausrechnen, weil er Stärken zeigte, die man bei Trapp zuletzt vermisste. Zum einen zeigte sich der Brasilianer in Bochum als mitspielender Torwart, 72 Prozent seiner Pässe kamen an, ein Wert, den Trapp in den vergangenen Wochen nicht erreichte. Das oft fehlende fußballerische Vermögen hatte Trapp letztlich auch den Job in der deutschen Nationalmannschaft gekostet.

Und Santos zeigte zudem eine gute Strafraum-Beherrschung. Wenn der Brasilianer in Bochum heraus kam, schepperte es. Das musste einmal auch Eintracht-Abwehrmann Tuta schmerzlich registrieren. Auch die Strafraum-Beherrschung von Trapp stand zuletzt in der Kritik, nachdem der Frankfurter Stammkeeper bei der Niederlage bei Bayern München vor dem zwischenzeitlichen 0:2 nach einer Ecke am Ball vorbeifaustete.

Welcher ist der wahre Santos?

Santos hat gegen Bochum und zuvor in der Europa League beim 4:1 gegen Ajax Amsterdam starke Spiele gezeigt. Doch viele Fans haben noch seine groben Fehler kurz vor Weihnachten bei der 1:3-Niederlage im Heimspiel gegen Mainz 05 im Kopf, damals bekam Santos vom Kicker übrigens die Note 6,0.

Wie wechselhaft ist der 21-Jährige in seinen Leistungen? Aussetzer sind bei jungen Torhütern immer einmal drin. Auch der so hoch gehandelte Bayern-Nachwuchs-Keeper Jonas Urbig erlebte dies an diesem Wochenende, als er mit seinem Patzer beim Spiel gegen Union Berlin den Bayern-Sieg verschenkte. Und Santos? Hat er aus seinen Fehlern gelernt und nutzt seine zweite Chance? Die Spiele gegen Ajax und Bochum können ihm jedenfalls Mut machen.

Kehrt Trapp nach der Länderspielpause ins Tor zurück?

Fraglich ist, ob die - laut Eintracht - schmerzhafte Schienbein-Verletzung bei Kevin Trapp nach der jetzt beginnenden Länderspielpause bis zum Heimspiel gegen Stuttgart am 29. März wieder abgeklungen ist. Und wenn Trapp fit ist, ob er dann zu 100 Prozent ins Tor zurückkehren würde. Trainer Dino Toppmöller lobte nach dem Sieg in Bochum auf der Pressekonferenz Ersatzmann Santos für sein "richtig gutes Spiel".

Der Frage nach dem Duell im Tor wich Toppmöller jedoch aus. Er wolle nicht über irgendwelche Szenarien sprechen. "Unser Kapitän Trapp ist gerade verletzt, nach zwei Spielen Pause von einem Torwart da jetzt Fragen zu beantworten, finde ich nicht ganz fair ihm gegenüber." Er hoffe, dass Trapp schnell wieder gesund werde.

Stand jetzt ist die Sache also unklar. Die Fans, die jahrelang wie eine Mauer hinter Trapp standen, honorierten auch die guten Leistungen von Ersatzmann Santos. Beim Spiel gegen Ajax wurde der Brasilianer nach jeder gute Aktion gefeiert, jetzt in Bochum gab es schon nach den Paraden in der ersten Halbzeit Sprechchöre für Santos, nach dem Abpfiff noch einmal. Der Kampf ums Tor bei der Eintracht wird also immer heißer.