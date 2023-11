Bei Eintracht Frankfurt geht es aktuell Schlag auf Schlag: Nach dem Erfolg in der Conference League geht es in der Bundesliga bei Werder Bremen weiter. Mit weniger Kraft, aber richtig viel Bock.

Videobeitrag Video Die Eintracht-Pressekonferenz vor dem Spiel in Bremen Video Eintracht-Trainer Dino Toppmöller Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Der Eintracht-Flieger war aus Helsinki gerade erst wieder in Frankfurt am Freitagmittag gelandet, da ging der Blick schon wieder nach vorne: Am Sonntag (17.30 Uhr) steht in der Bundesliga die Auswärtspartie gegen Werder Bremen an. Zeit für Regeneration bleibt da wenig.

"Dass die Reisen und die Spiele ein Stück weit Kraft kosten, ist klar. Aber die Jungs haben das überragend gemacht - wir können das verkraften", sagte Trainer Dino Toppmöller, der am Freitagmittag im Anzug vom Flughafen direkt zur Pressekonferenz gekommen war. Auch ihm war eine leichte Müdigkeit anzusehen.

"Wir haben im Moment richtig Bock auf jedes Spiel"

Trotz der hohen Spiel-Taktung stellte der Eintracht-Coach klar: "Die Stimmung ist top. Der Spirit ist gut. Wir haben im Moment richtig Bock auf jedes Spiel." Die aktuelle Siegesserie (fünf Siege aus sechs Spielen) würde die Mannschaft "beflügeln".

Diesen Extra-Schub können die Frankfurter gut gebrauchen, denn im insgesamt 111. Aufeinandertreffen zwischen Bremen und Frankfurt erwartet Toppmöller "eine Mannschaft, die für Spektakel steht". Bremen habe "kompromisslose Verteidiger, laufstarke Mittelfeldspieler und zwei Topstürmer."

Dazu zählt ein alter Bekannter: Rafael Borré. Frankfurts Europapokalheld ist an die Weser ausgeliehen und hat dort schon zwei Tore erzielt.

Tuta und Koch fraglich

Wer ihn in der Frankfurter Defensive stoppen soll, ist noch offen: Ob Tuta und Robin Koch (beide angeschlagen) in Bremen wieder spielen können, würden die Ärzte entscheiden und das Abschlusstraining am Samstag zeigen, gab der Eintracht-Coach an.

Auch gegen Helsinki mussten die Hessen auf die beiden Verteidiger verzichten. Toppmöller dazu: "Die Jungs, die dann in die Bresche springen, sind alle bereit und das macht uns momentan auch stark."