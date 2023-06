Fischer: Tradition gegen Konstruktion

Frankfurts noch amtierender Präsident Peter Fischer hat vor dem Pokalfinale zu den Fans gesprochen. "Der große Traditionsklub gegen eine Konstruktion - wir müssen die schlagen, ganz Fußball-Deutschland drückt uns die Daumen", so Fischer auf der Bühne. Er wolle als Pokalsieger-Präsident gehen. "Ich will, dass ihr keine Stimme mehr habt nach dem Spiel. Ihr sollt das Stadion ohne Stimme verlassen, aber mit Pokal", appellierte der 67-Jährige. Fischer weiter: "Ihr seid meine Familie, ich schenk euch mein Herz, meine Leidenschaft und meine Liebe für diesen Klub." Während man selbst 131 000 Mitglieder habe, kriegen "die von Leipzig ihre Mitglieder in einen VW-Bus", spottete der Funktionär. Fischer wurde immer wieder von den feiernden Fans unterbrochen. Die Anhänger stimmten Sprechgesänge wie "Peter, noch ein Jahr" oder "Peter ist der beste Mann der Welt" an. Der Präsident kündigte an, vor dem Endspiel auch noch zur Mannschaft sprechen zu wollen. Auf die Frage, was er Kevin Trapp und Co. sagen werde, antwortete Fischer den Journalisten im kleinen abgesperrten Bereich hinter der Bühne: "Das ist der letzte Pokal, den ich mit Euch gewinnen kann. Also müsst ihr auch mal was für mich tun."