Nach der Länderspielpause geht es für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga weiter. Zu Gast beim VfL Bochum könnte eine neue Doppelspitze zum Einsatz kommen.

Über zehn Monate ist der letzte Auswärtssieg der Eintracht in einem Ligaspiel schon her: Seit dem 2:1-Sieg in Augsburg Anfang November 2022 haben die Frankfurter auf fremdem Platz nicht mehr gewonnen. Bei Dino Toppmöller löst diese Statistik dennoch wenig Sorge aus: "Das ist mir komplett egal. Aber natürlich wollen wir auch auswärts Spiele gewinnen und am besten fangen wir morgen damit an", sagte der Eintracht-Trainer bei der Pressekonferenz am Freitag.

Zu Gast beim VfL Bochum hat die Eintracht am Samstagabend (18.30 Uhr) die Möglichkeit, diesen Fluch zu besiegen. Ein altehrwürdiges Stadion, Flutlicht und die Tatsache, dass alle seiner Spieler fit von ihren Länderspieleinsätzen zurückgekommen sind, sind alles Faktoren, die die Vorfreude auf diese Aufgabe bei Toppmöller wachsen lassen.

"Sie werden von Anfang an versuchen, uns hoch unter Druck zu setzen"

Leicht wird diese aber in seinen Augen nicht: "Sie werden von Anfang an versuchen, uns hoch unter Druck zu setzen und spielen sehr viel Mann gegen Mann", so Toppmöller. Er will seine Mannschaft auf viele Zweikämpfe einstellen und sie für schnelle Umschaltaktionen der Bochumer wappnen.

"Das wird eine tolle Herausforderung für uns. Wir haben natürlich unsere Idee, was wir dagegen machen können sowohl defensiv als auch offensiv", gab Frankfurts Trainer an. Im Sturm sei eine Doppelspitze möglich. Ein Kandidat dafür sei Jessic Ngankan, der sich auch durch eine gute Leistung im vergangenen Testspiel gegen Wehen Wiesbaden beweisen konnte.

Sein Sturmpartner könnte Omar Marmoush werden. Die beiden standen zwar noch nie gemeinsam in der Startelf, aber "grundsätzlich ist es immer eine Option mit beiden zu starten", so Toppmöller. Klingt nach viel Konjunktiv und Gedankenspielerei für die Offensive - der Trainer musste aber mit einem Lachen gleichzeitig auch zugeben: "So viele Varianten gibt es ja momentan nicht."

Willian Pacho soll von Beginn an ran

Ein deutlich kleinere Chance auf einen Startelfeinsatz haben Kristijan Jakic und Lucas Alario, selbst eine Nominierung für den Kader sei offen. Jakic kämpft mit Knieproblemen, bei Alario sind es Zahnprobleme, die einen Einsatz gegen Bochum in Frage stellen. Ziemlich klar ist für Toppmöller dagegen, dass Willian Pacho von Beginn an gegen Bochum randarf, sofern er fit ist.

Der Abwehrspieler sei erst am Donnerstagabend von seinem Länderspieleinsatz bei Ecuador zurückgekommen. Mit ihm will Toppmöller noch mal sprechen und ihn dann einsetzen, wenn "er grünes Licht gibt".

Kein Neustart, sondern eine Weiterentwicklung

Die zurückliegende Länderspielpause sieht der Coach dabei nicht als Neustart, nachdem seine Mannschaft zuletzt "nur" zwei Mal unentschieden in der Liga gespielt hat. Im Gegenteil: Toppmöller hob noch einmal die Entwicklung hervor, die sein Team insbesondere in "den mannschafts-taktischen Formen" gemacht habe.

"Diese Entwicklung wollen wir fortführen und wir gehen mit einem positiven Gefühl in die nächsten Wochen. Es warten extrem viele spannende Spiele auf uns", so Toppmöller. Als erstes: Bochum. Samstagabend um 18.30 Uhr. Unter Flutlicht.