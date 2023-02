Am Sonntag muss Eintracht Frankfurt beim 1. FC Köln ran. Weil die Partie kurz vor der Hochphase des Karnevals liegt, erwartet Trainer Oliver Glasner ein sehr emotionales Spiel - und er wittert in der fünften Jahreszeit sogar eine Chance.

Wird Frankfurt zum Partycrasher? Wenn es nach Eintracht-Trainer Oliver Glasner geht, lautet die Antwort: Ja! Sein Team spielt am Sonntag (17.30 Uhr) auswärts in Köln. Also genau in der Stadt, die gerade in die Karnevalszeit eintaucht. Mit Blick auf das Spiel am Sonntag scherzte Glasner: "Wenn sie am Vortag so richtig Party machen, wäre uns das nur recht."

"Spiel wird von enormer Physis geprägt sein"

Sportlich gesehen erwartet der Frankfurter Trainer ein Spiel, das "von enormer Physis geprägt sein wird". Fest machte er das an den Lauf- und Sprintstatistiken beider Teams, die jeweils zu den Ligahöchstwerten gehören. "Uns wird alles abverlangt werden", so Glasner weiter.

In der Hinrunde endete das Aufeinandertreffen gegen Köln 1:1. Mit diesem Unentschieden war die Eintracht zu dem Zeitpunkt saisonübergreifend seit elf Ligaspielen ohne Sieg. Danach ging es für die Frankfurter bergauf - auch tabellarisch.

N'Dicka in der Startelf, auch Lindström fit

Bergauf geht's gerade eigentlich nicht für Evan N'Dicka. Der Franzose, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, steckt im Formtief. Glasner kündigte dennoch schon vorab an, dass der Linksfuß gegen Köln von Anfang an spielen wird. "Seitdem ich hier Trainer bin, ist er der Feldspieler, der die meisten Einsatzminuten hat. Dann sei ihm auch mal zugestanden, dass er eine Phase hat, wo er nicht auf seinem besten Level agiert", erklärte der Österreicher.

Glasner will Ndicka unterstützen, um wieder in Bestform zu kommen. Bis auf die Langzeitverletzten kann Glasner auf eine breite Auswahl zurückgreifen. Auch Jesper Lindström habe nach seiner Oberschenkelverhärtung wieder mittrainiert.

So könnte die Eintracht spielen: