Bislang musste die Eintracht den Roten Bullen in Leipzig immer beim Jubeln zusehen. Bild © Imago Images

Eintracht Frankfurt will gegen RB Leipzig erfolgreich ins neue Fußball-Jahr starten. Helfen sollen dabei die namhaften Neuzugänge. Die Statistik macht allerdings nur wenig Hoffnung auf einen Sieg. Hier gibt's alles Wichtige zum Spiel.

Videobeitrag Video Die Eintracht-Pressekonferenz vor dem Spiel in Leipzig Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Zum ersten Pflichtspiel im neuen Jahr reist Eintracht Frankfurt am Samstag zu RB Leipzig. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Neues Jahr, alte Eintracht-Probleme – danach sah es zumindest im Testspiel gegen Bundesligakonkurrent SC Freiburg aus. Wie schon im durchwachsenen Jahresfinale 2023 häuften sich auch 2024 die individuellen Fehler bei den Hessen. Die Folge: Fünf Gegentore und eine klare Niederlage. Verunsichert hat das die Frankfurter aber offensichtlich nicht, Trainer Dino Toppmöller äußerte sich auf der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel zumindest selbstbewusst: "Wir wollen in jedem Spiel gewinnen, egal wann, egal gegen wen, egal wo."

Aber bei allem Optimismus: Wenn die Adlerträger den Schwung aus dem versöhnlichen und spektakulären Last-Minute-Sieg gegen Gladbach kurz vor Weihnachten mit ins neue Fußballjahr nehmen wollen, dann müssen sie konzentrierter verteidigen. Denn mit den Roten Bullen aus Leipzig wartet direkt ein echter Topgegner, den nicht nur Toppmöller sehr "aggressiv" erwartet. Vor der Winterpause gewannen die Sachsen fünf Pflichtspiele in Folge. Das einzige Testspiel im neuen Jahr ging ebenfalls an RB (1:0 gegen St. Gallen).

Mit Omar Marmoush, Farès Chaibi und Ellyes Skhiri fehlen der Entracht zu Jahresbeginn gleich drei Leistungsträger. Nur wenige andere Bundesligisten leiden so unter der Abstellung für den Afrika-Cup wie die Frankfurter. Umso besser aus Eintracht-Sicht, dass die Nezugänge Sasa Kalajdzic und Donny van de Beek schon ein paar Tage in Hessen weilen und in Leipzig eine Verstärkung sein könnten.

So könnte die Eintracht spielen:

Bei Leipzig fehlt Spielführer Willi Orban nach wie vor verletzt. Gleiches gilt für Mittelfeldspieler Amadou Haidara – er ist für den Afrika-Cup abgestellt. Dafür kehrt Offensivspieler Dani Olmo zurück. Der Spanier hatte sich Ende Oktober schwer an der Schulter verletzt und könnte gegen die Eintracht sein Comeback feiern.

So könnte Leipzig spielen:

Blaswich - Henrichs, Klostermann, Castello Jr., Raum - Seiwald, Schlager - Baumgartner, Xavi - Openda, Poulsen

Dino Toppmöller: "Ich erwarte eine Mannschaft von RB, die sehr aggressiv auftreten wird, die versucht uns hoch zu pressen, weil das in der DNA ihres Spiels drin ist. Wir wollen trotzdem nicht nur verteidigen, sondern auch nach vorne Akzente setzen. Die Frage ist, wieviel der Gegner zulässt."

Marco Rose: "Die Eintracht ist mit und gegen den Ball eine Mannschaft, die sehr intensiv spielt, sehr fleißig verteidigt, ein hohes Maß an Tempo über die Flügel hat. Und jetzt kommt noch ein Faktor dazu: Flanken, weil im Zentrum jetzt ein Zielspieler wartet. Die Aufgabe wird es sein, das zu verteidigen."

Lange hatten sich die Eintracht-Verantwortlichen und -Fans einen echten Stürmer gewünscht, jetzt ist er da: Sasa Kalajdzic. Trainer Toppmöller mahnt zwar vor zu hohen Erwartungen an den Angreifer, man solle "nicht direkt einen Hattrick erwarten". Aber trotzdem: Der Österreicher muss schnell liefern, um den abwesenden Top-Torschützen Marmoush zu ersetzen.

Egal, ob der neue Stürmer sofort netzt, die Statik des Spiels wird er definitiv verändern: Bis jetzt schlugen die Frankfurter ligaweit die wenigsten Flanken aus dem Spiel heraus (110). Diese Zahl dürfte in die Höhe schießen, lauert mit dem Zwei-Meter-Mann Kalajdzic doch nun der perfekte Abnehmer im gegnerischen Sechzehner.

Timo Werner und Emil Forsberg weg, Eljif Elmas da: Die Offensive der Leipziger bekam im Winter einen neuen Anstrich. Der aufälligste Angreifer ist aber schon seit dem Sommer da: Xavi Simons. Und das liegt nicht nur an der extravaganten Frisur des Niederländers, sondern vor allem an seiner Leistung auf dem Platz. In 16 Bundesligapartien erzielte die Leihgabe aus Paris vier Tore, sieben Mal legte er seinen Mitspielern auf. Zahlen, die der Eintracht Warnung genug sein sollten.

Die Red-Bull-Arena ist nun wirklich nicht für eine elektrisierende Stimmung bekannt, Leipzig ist dennoch extrem heimstark: Seit zwölf Spielen sind die Roten Bullen zu Hause ungeschlagen, nur einmal in der (kurzen) Klubgeschichte waren es noch mehr (13 – 2019/2020). Gegen Frankfurt winkt deshalb ein (geteilter) Vereinsrekord. Und die Chancen dafür stehen zumindest statistisch sehr gut.

Die Eintracht konnte noch nie beim Brauseklub gewinnen, lag in den bisherigen sieben Auswärtspartien noch kein einziges Mal in Führung. Eine echte Horror-Serie, die Topmöllers Team für einen gelungen Start ins neue Fußballjahr brechen muss.

Auf sportschau.de können Sie die Partie von Eintracht Frankfurt bei RB Leipzig live im Audiostream verfolgen . Auch einen Liveticker samt Tabelle und Statistiken gibt es dort. Zu sehen ist das Spiel beim Bezahlsender Sky.