Nichts war es mit dem zweiten Sieg in Folge für Eintracht Frankfurt. Beim FC Schalke 04 kamen die Hessen trotz Führung nicht über ein Remis hinaus und ließen zwei Big Points im Kampf um Europa liegen.

Eintracht Frankfurt hat es verpasst, im Kampf um Europa den Druck auf die Konkurrenten zu erhöhen. Beim FC Schalke 04, der um den Klassenerhalt zittern muss, spielten die Hessen am Samstag nur 2:2 (1:1). Simon Terodde hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht (1. Minute), Daichi Kamada (21.) und Tuta (59.) drehten die Begegnung. Sebastian Polter sorgte in der Schlussphase für den Endstand (85.).

Die Partie in Gelsenkirchen war kaum angepfiffen, da lagen die Frankfurter auch schon hinten. Nach einem scharf getretenen Freistoß von Ex-Eintracht-Spieler Rodrigo Zalazar war Terodde sträflich frei und traf noch in der ersten Spielminute per Kopf. Klassischer Fehlstart der Hessen.

Kamada trifft zum Ausgleich

Die Gastgeber blieben im ersten Abschnitt vor allem durch Standards gefährlich. Moritz Jenz kam - wieder nach einem Zalazar-Freistoß - in der 15. Minute ebenfalls per Kopf zu einer guten Chance. Bis auf die sowieso bekannte Schwäche bei Defensiv-Standards absolvierten die Hessen aber eine ordentliche erste Hälfte, hatten auch mehr von der immer hitziger werdenden Begegnung.

Belohnt wurde die Eintracht dafür in der 21. Minute. Kamada hielt aus 20 Metern drauf, Schwolow ließ den Ball durchrutschen - 1:1. In der 40. Minute hatte der Japaner die Führung auf dem Fuß. Aus fünf Metern bekam er nach einer Flanke den Ball mit links aber nicht kontrolliert. Da Kevin Trapp gegen Kenan Karaman nur eine Minute später gut reagierte, ging es mit dem Remis in die Pause.

Touré bedient Tuta, 2:1

Als sich die Partie nach Wiederanpfiff gerade eine kleine Verschnaufpause gönnte, schlugen die Hessen zu. Der Meister des vorletzten Passes, Mario Götze, bediente Almamy Touré, der wiederum den komplett freien Tuta im Strafraum sah. Eine trockene Abnahme mit rechts, schon waren die Hessen in Führung (59.).

Im Anschluss drückten die Gastgeber aber auf den Ausgleich. Ein Schuss von Alex Kral (72.) ging nur knapp am Kasten von Trapp vorbei. Zwei Zeigerumdrehungen später prüfte Zalazar den Eintracht-Keeper, in der 79. Minute war er gegen Jenz gefordert. In der 85. Minute war es dann passiert: Polter traf zum nicht unverdienten Ausgleich.

Punktgleich mit Wolfsburg und Leverkusen

Durch das Remis sind die auf Rang acht platzierten Frankfurter nun zwei Punkte hinter dem Siebten aus Wolfsburg und dem Sechsten aus Leverkusen. Bayer kann am Sonntag (19.30 Uhr) gegen Mönchengladbach aber noch weiter davonziehen.

Weitere Informationen FC Schalke 04 – Eintracht Frankfurt 2:2 (1:1) Schalke: Schwolow – Brunner, van den Berg, Jenz, Matriciani – Krauß (65. Latza), Kral – Karaman, Zalazar (77. Mohr), Skarke (55. Drexler) – Terodde (77. Polter)

Frankfurt: Trapp – Touré, Tuta, N’Dicka – Buta (84. Dina Ebimbe), Rode (73. Lindström), Sow, Lenz (60. Knauff) – Kamada, Götze – Kolo Muani (84. Borré)



Tore: 1:0 Terodde (1.), 1:1 Kamada (21.), 1:2 Tuta (59.), 2:2 Polter (85.)

Gelbe Karten: Krauß, Terodde, Jenz / Sow, Buta, Kolo Muani, Tuta



Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim)

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim)

Zuschauer: 62.271 (ausverkauft)