Mario Götze und Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt stehen im WM-Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das gab Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag auf der Pressekonferenz in der DFB-Zentrale bekannt. Die Freude ist groß.

Die Pressekonferenz von Bundestrainer Hansi Flick war vor allem wegen der Personalie Mario Götze mit Spannung erwartet worden. Um kurz nach 12 Uhr gab Flick den Kader bekannt. Und siehe da: Neben Torhüter Kevin Trapp ist auch Götze bei der WM in Katar dabei.

"Mario ist seit längerer Zeit wieder dabei. Mario freut sich total und wir freuen uns auch auf ihn", sagte Flick in der DFB-Zentrale in Frankfurt. Damit ist Götze nach fast auf den Tag genau fünf Jahren Pause wieder zurück bei der Nationalmannschaft. Letztmals für Deutschland spielte er beim 2:2 gegen Frankreich am 14. November 2017.

Starke Eintracht-Zeit bringt Götze zur WM

Götze ist bei Eintracht aktuell wahrscheinlich in der Form seines Lebens. Das zeigte der 30-Jährige auch wieder am Tag vor der Nominierung, beim 4:2-Sieg der Eintracht gegen die TSG Hoffenheim. Götze verleiht den Adlerträgern auf dem Platz aktuell Ruhe und spielerische Leichtigkeit. Götze ist der Taktgeber. Er lenkt die Eintracht, nimmt Tempo raus oder verschärft die Gangart.

Der 30-Jährige ist überall auf dem Platz zu finden und ist - wie auch Flick bei der Pressekonferenz nochmal erwähnte - topfit: 12,47 Kilometer gelaufen und 88 Prozent Passquote, keiner der anderen Spieler kam in der Kombination auf diese Götze-Werte. Auf all das baut auch Bundestrainer Flick durch die WM-Nominierung Götzes.

"Wir alle wissen, dass Mario ein genialer Fußballer ist, der Gedankenblitze hat, die er auch intuitiv macht. Die letzten Spiele, die wir beobachtet haben, war er schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau." Da sei eine sehr gute Voraussetzung. Außerdem sei Götze ein toller Mensch.

Eintracht-Freude über Götze-Nominierung

Die WM-Nominierung von Götze sorgte auch bei der Eintracht für freudige Gesichter. „Wir freuen uns für Mario Götze. Seine Nominierung ist nach den Leistungen in den vergangenen Monaten folgerichtig und wir sind uns sicher, dass er der Nationalmannschaft gut tun wird", sagte Sportvorstand Markus Krösche.

Die Entwicklung zeige auch, dass sowohl Götze als auch die Eintracht im Sommer die richtige Entscheidung getroffen hätten. Krösche: "Wir sind sehr froh, Mario bei Eintracht Frankfurt zu haben.“

Trapp-Nominierung war erwartet worden

Dass Eintracht-Torwart Trapp mit zur WM fährt, war nach seinen überragenden Leistungen in den vergangenen zwei Jahren relativ sicher. Am Donnerstagmittag kam dann die Bestätigung durch Flick. Neben Trapp wurden Stammtorhüter Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen nominiert.

"Wir hatten darüber nachgedacht, einen vierten Torhüter mitzunehmen, haben uns aber dagegen entschieden. Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann und Fulham-Torwart Bernd Leno sind damit außen vor. Die große Frage in Sachen Trapp ist jetzt: Ist er hinter Manuel Neuer nun die Nummer zwei oder die Nummer drei im deutschen Tor?

Doch so oder so wird Trapp - wenn Neuer fit ist - erstmal auf der Ersatzbank bei den deutschen WM-Spielen Platz nehmen müssen. Ob neben ihm dann sein Eintracht-Mannschaftskollege Götze sitzt, oder ob Götze bei der WM vielleicht sogar in der Startelf steht, das ist das nächste Fragezeichen bei der WM in Katar, die am 20. November beginnt.