Eintracht verpatzt XL-Generalprobe in Mainz

Eintracht Frankfurt verliert das erste und einzige Testspiel des Winters beim 1. FSV Mainz 05 und offenbart dabei noch einige Schwächen. Trainer Dino Toppmöller setzt insgesamt 22 Spieler ein, Junior Dina Ebimbe fehlt im Kader.

Veröffentlicht am 05.01.25 um 17:28 Uhr

Eintracht Frankfurt verliert in Mainz. Bild © Imago Images

Das neue Jahr beginnt für Eintracht Frankfurt genau wie das alte aufgehört hat: mit einer Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05. Knapp zwei Wochen nach der 1:3-Pleite in der Bundesliga verloren die Hessen am Sonntag im ersten und einzigen Testspiel der Winter-Vorbereitung erneut mit 1:3 am Mainzer Bruchweg.

Ex-Frankfurter Kohr trifft doppelt

Die Tore für Mainz erzielten der ehemalige Frankfurter Dominik Kohr mit einem Doppelpack (21./56.) und Philipp Mwene (45.), für die Eintracht traf Nathaniel Brown (58.). Die Partie wurde in zwei Halbzeiten mit jeweils 60 Minuten ausgetragen, die zweite Hälfte fand auf dem Trainingsplatz der 05er statt. Zuschauer waren nicht zugelassen.

Die Eintracht tat sich vier Tage nach ihrem Trainingsstart sichtlich schwer. In der Offensive unterliefen im ersten Durchgang vor allem Can Uzun und Farès Chaibi zu viele Fehler, die Defensive stand alles andere als sattelfest. Den ersten Treffer von Kohr leitete Oscar Höjlund mit einem Fehlpass ein, beim zweiten Gegentreffer sah die Innenverteidigung um Abwehrchef Robin Koch nicht gut aus, dann verfehlte Kevin Trapp einen langen Ball.

Weitere Informationen Aufstellung der Eintracht in der 1. Halbzeit: Trapp – Brown, Theate, Koch, Collins, Knauff – Höjlund, Dahoud – Chaibi, Uzun – Marmoush Ende der weiteren Informationen

Beide Teams wechseln durch

Die Geschichte der zweiten Hälfte ist schnell erzählt: Trainer Dino Toppmöller wechselte bis auf Nnamdi Collins und Arthur Theate einmal durch, die Mainzer spielten mit einer komplett neuen Mannschaft und insgesamt vier Nachwuchskräften. Die Eintracht hatte fortan zwar mehr den Ball, bis auf eine Chance von Ekitiké sprang aber nichts heraus. Klar ist: Bis zum Pflichtspielauftakt am Samstag beim FC St. Pauli liegt noch etwas Arbeit vor den Hessen.

Randnotiz: Defensiv-Allround Tuta fehlte angeschlagen, auch Wechselkandidat Junior Dina Ebimbe war nicht Teil des Kaders.