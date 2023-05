Eintracht Frankfurt wirkt nach der angekündigten Trennung von Oliver Glasner wie befreit und schlägt Mainz 05 klar. Die Leistung macht Mut, jetzt soll der Pokalsieg zum perfekten Abschied werden. Ist das möglich? FUSSBALL 2000 traut der Eintracht wieder alles zu.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Nur vier Tage nach dem endgültigen Aus von Trainer Oliver Glasner zeigte Eintracht Frankfurt eine bärenstarke Leistung und gewinnt hochverdient mit 3:0 gegen den 1. FSV Mainz 05. Die Serie von zehn sieglosen Spielen in Folge ist Geschichte. Noch wichtiger ist aber, dass bei den Hessen endlich Klarheit herrscht. Ob es die richtige Entscheidung war, sich von Trainer Oliver Glasner zu trennen, wird sich noch zeigen.

Im Saison-Endspurt können sich bei der Eintracht nun aber endlich alle auf das Sportliche und die noch zu erreichenden Ziele konzentrieren. In der Liga ist selbst Platz sechs noch drin, am 3. Juni steigt dann das Pokalfinale gegen RB Leipzig. Kommt es zum großen Happy End? Basti, Marius, Mark und Marv blicken auf die nächsten Wochen.