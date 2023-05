Oliver Glasner steht nach seinem Wutausbruch nach der Niederlage in Hoffenheim in der Kritik und vor dem Aus bei Eintracht Frankfurt. Kommt jetzt Dino Toppmöller? FUSSBALL 2000 blickt auf das Chaos bei der Eintracht.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Bei Eintracht Frankfurt ist nach der Niederlage bei der TSG Hoffenheim das Chaos ausgebrochen. Trainer Oliver Glasner beschimpft auf der Pressekonferenz einen Journalisten und zieht damit auch den Zorn von Vorstandssprecher Axel Hellmann auf sich. Der Trainer der Hessen erhält eine öffentliche Watschn und muss mehr denn je um seinen Job bangen. Selbst ein Rausschmiss noch vor dem DFB-Pokalfinale scheint möglich. Mit Dino Toppmöller soll sogar schon der Nachfolger als Trainer feststehen. FUSSBALL 2000 analysiert die verzwickte Lage bei der Eintracht.