Sportvorstand Markus Krösche ist zu Gast bei FUSSBALL 2000 und macht den Fans von Eintracht Frankfurt Hoffnung auf einen Verbleib von Randal Kolo Muani. Er erklärt zudem, warum er nie Bundesliga gespielt hat und wieso er mit Zahnbürste duscht.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche besucht FUSSBALL 2000 und spricht exklusiv über die kommende Saison von Eintracht Frankfurt. Krösche gibt ein Update zu einem möglichen Transfer von Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt, er erklärt die Verpflichtung von Trainer Dino Toppmöller und gibt zudem viele Einblicke in sein Privatleben. Gemeinsam mit Mark und Phil blickt Krösche auf die seinen Lieblingsort in Frankfurt, sein Morgenritual, sein Beauty-Geheimnis und die Stimmung im Stadion von Eintracht Frankfurt.