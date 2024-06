Makoto Hasebe hielt Kane in der Champions League in Schach

Makoto Hasebe hielt Kane in der Champions League in Schach Bild © picture-alliance/dpa

Richtig Spaß hatte Top-Stürmer Harry Kane bislang nicht im Frankfurter Waldstadion, egal ob mit Tottenham oder Bayern München. Kane würde seinen Frankfurt-Fluch am Donnerstag im EM-Spiel seiner Engländer gegen Dänemark gerne besiegen.

Nichts zu holen in Frankfurt: Kane beim 1:5 gegen die Eintracht

An den 4. Oktober 2022 erinnert sich Makoto Hasebe sehr gerne, Harry Kane nicht. Damals spielte die Eintracht in der Champions League zuhause gegen den englischen Club Tottenham Hotspur. Kane reiste mit dem Prädikat "europäischer Topstürmer" an, doch wirklich top war es nicht, was Kane an diesem Abend zustande brachte. Eine gute Torchance in der ersten Halbzeit, ansonsten hielt ihn der beste Mann auf dem Platz , Eintracht-Abwehrchef Hasebe, glänzend in Schach.

Hasebe rannte, Hasebe zog, Hasebe grätsche, Kane hatte an diesem Tag im Frankfurter Waldstadion keine Schnitte. 0:0 endete das Spiel damals. Hasebe gewann 100 Prozent seiner Zweikämpfe. Damals wusste Kane noch nicht, dass es für ihn gut ein Jahr später noch schmerzhafter im Waldstadion werden würde. Mit seinem neuen Club Bayern München ging der Angreifer bei der Eintracht mit 1:5 unter. Der englische Stürmer erwischte - wie alle Bayern - einen rabenschwarzen Tag.

Am frühen Donnerstagabend spielt Kane nun zum dritten Mal im Frankfurter Waldstadion. Beim EM-Gruppenspiel seiner Engländer gegen Dänemark (18 Uhr). Und die Vorzeichen sind auch dieses Mal gar nicht so gut.

Kane und England mit Sparfußball beim EM-Auftakt

England startete äußerst mühsam in die Europameisterschaft. Beim 1:0-Sieg gegen Serbien zeigten Kane und Co. Sparfußball. Gerade einmal fünf Torschüsse brachten die Three Lions in den gut 90 Minuten zustande, Kane hatte gerade einmal 24 Ballberührungen, so wenig wie noch nie bei einem Startelf-Einsatz für England. Und jetzt auch noch das Frankfurter Waldstadion, an das er halt ziemlich schlechte Erinnerungen hat.

Auch wenn Kane bei seinem Auftritt gegen Serbien phasenweise wie ein Fremdkörper wirkte und dem Geschehen oft nur hinterherlief, ist davon auszugehen, dass er auch beim Spiel gegen Dänemark wieder in der Startelf Englands stehen wird.

Vielleicht kann Kane seinen Frankfurt-Fluch dann endlich besiegen, denn ausnahmsweise geht es ja nicht gegen die Eintracht. Sollte er im Waldstadion heute wirklich gegen Dänemark gewinnen, stünde er mit England als Gruppenerster im Achtelfinale.