Auch im zweiten Saisonspiel blieb die U19 von Eintracht Frankfurt ungeschlagen. Zu Gast in Nürnberg setzten sich die Hessen knapp durch. Mit insgesamt neun Toren war es ein echter Torreigen.

Die U19 von Eintracht Frankfurt hat ihren guten Saisonstart in der Junioren-Bundesliga fortgesetzt: Beim 1. FC Nürnberg gewannen die Hessen am Samstagmittag mit 5:4 (1:0). Nachdem in der ersten Halbzeit Noah Fenyö (17.) die Hessen in Führung gebracht hatte, begann im zweiten Spielabschnitt ein echtes Torfestival.

Die Gastgeber aus Nürnberg schafften es dabei, den Spielstand drei Mal auszugleichen und gingen zwischenzeitlich mit 4:3 sogar in Führung. In den Schlussminuten drehten Derek Osei (83.) und Marko Mladenovic (90. +4) mit ihren Toren die Partie aber wieder zugunsten der SGE.

Sechs Punkte nach zwei Spielen

Das Team von Trainer Jürgen Kramny hat damit nach zwei Spieltagen bereits sechs Punkte auf dem Konto und steht weit oben in der Tabelle der Junioren-Bundesliga.