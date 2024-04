Er ist jetzt schon eine Art Urgestein der Frankfurter, doch Timothy Chandler setzt noch einen drauf: Der Außenverteidiger bleibt bis Sommer 2025. Am Donnerstag gaben die Hessen die Vertragsverlängerung bekannt.

Timothy Chandler verlängert seinen Vertrag bei der Eintracht und bleibt bis zum Ende der Saison 2024/25. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Chandler gewann mit den Frankfurtern unter anderem den Europapokal 2022 und stand in 194 Pflichtspielen auf dem Rasen.

"Eintracht Frankfurt ist mein Zuhause. Das ist meine zweite Familie. Ich brenne darauf, auch in der kommenden Saison mit dem Adler auf der Brust zu spielen", meinte Chandler in einem Statement. Bereits im Alter von zehn Jahren hatte er sich dem Klub angeschlossen, war nach einer Station in Nürnberg im Sommer 2014 zurückgekehrt.

Krösche: "Wertvoller Ansprechpartner"

Sportvorstand Markus Krösche adelte den Sympathieträger in einer Stellungnahme der Eintracht: "Timmy ist eine Identifikationsfigur und ein wichtiger Spieler für uns. Gerade für die jungen Spieler ist er ein wertvoller Ansprechpartner auf dem Platz und in der Kabine." Chandlers enger Freund Sebastian Rode und Makoto Hasebe beenden im Sommer ihre Karriere, damit bleibt mit Chandler ein Publikumsliebling der Eintracht immerhin erhalten.