Eintracht Frankfurt fehlte gegen Tottenham Hotspur nicht viel zum Halbfinale. Die Protagonisten haderten mit der Szene des Spiels und trauerten ihren vergebenen Chancen nach. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat das Rückspiel im Viertelfinale gegen Tottenham Hotspur mit 0:1 (0:1) verloren und ist damit aus der Europa League ausgeschieden. Ein harter Einsatz von Kaua Santos gegen Tottenhams James Maddison und der folgende Strafstoß war die Szene des Spiels.

Markus Krösche: "Direkt nach dem Spiel ist da schon eine große Enttäuschung. Den Elfmeter musst du nicht unbedingt geben. Tottenham hat es gut verteidigt. Wir haben in der zweiten Halbzeit alles versucht, hatten aber vorne nicht die Effizienz, die wir gebraucht hätten. Das ist extrem schade für die Jungs. Die Götze-Auswechslung hat so ein bisschen den Matchplan zerstört, das war unglücklich. Aber das können wir nicht ändern. Wir hatten trotzdem genug Möglichkeiten, das Tor zu machen."

Dino Toppmöller: "Leider geht diese wundervolle Reise zu Ende. Wir hatten tolle Erlebnisse, wir hatten tolle Spiele, wir hätten gerne noch länger in diesem Wettbewerb gespielt. Die glücklichere Mannschaft hat gewonnen. Wir haben alles dafür getan, eine Runde weiterzukommen. Dass Kaua herausgeht, da machen wir ihm gar keinen Vorwurf. Er hat so schon einige Bälle abgefangen. Wenn er einen Tick früher an den Ball kommt, ist es auf keinen Fall ein Elfmeter. So kann man den auf jeden Fall geben. Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft. Jeder ist als Individuum gewachsen, wir sind als Team gewachsen. Jeder, der hier war, lechzt nach mehr von diesen Spielen. Wir tun alles dafür, dass wir unseren fantastischen Fans auch in der nächsten Saison europäischen Fußball bieten können."

Robin Koch: "Wir haben in der zweiten Halbzeit alles probiert und alles nach vorne geworfen. Wir hatten genügend Chancen, aber nicht das nötige Glück, den Ausgleich zu machen. In der ersten Halbzeit war das Spiel ein bisschen hektisch. Aber in der zweiten waren wir deutlich dominanter. Der Spielverlauf war schon extrem bitter mit dem Elfmeter und Marios Auswechslung. Es war unglaublich, was hier los war. Jeder Spieler will das wieder erleben, dann hoffentlich in der Champions League. Es ist immer was Magisches, mit Frankfurt international zu spielen."