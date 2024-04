Loreen Bender spitzelt den Ball an Frankfurts Torhüterin Stina Johannes zum 1:0 vorbei.

Loreen Bender spitzelt den Ball an Frankfurts Torhüterin Stina Johannes zum 1:0 vorbei. Bild © Imago Images

Eintracht-Fußballerinnen verlieren in Leverkusen

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen mehr denn je um die Champions-League-Qualifikation bangen. Das Team von Trainer Niko Arnautis verliert am Samstag in Leverkusen, am Montag kann der Rückstand zur Königsklasse auf vier Zähler anwachsen.

So langsam wird's eng: Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt unterlagen am Samstag bei Bayer Leverkusen mit 0:2 (0:1) und müssen damit um den Einzug in die Champions-League-Qualifikation bangen.

Ohne ihre an der Schulter verletzte Spielführerin Laura Freigang gerieten die Frankfurterinnen vor der Pause durch die nur drei Minuten zuvor eingewechselte Loreen Bender in Rückstand (36.). Nikola Karczewska erzielte in der Nachspielzeit des zweiten Abschnitts den Endstand (90.+3). Selbst hatten die Hessinnen im Spielverlauf gute Chancen vergeben.

Anyomi verletzt ausgewechselt

Für Freigang hatte Ilayda Acikgöz in der Frankfurter Startelf gestanden, die 19-Jährige aber wurde von Eintracht-Trainer Niko Arnautis zur zweiten Hälfte durch die Japanerin Remina Chiba ersetzt. Nach dem Seitenwechsel probierte es die Eintracht zwar, hatte gerade in der Schlussphase einige Chancen, ein Tor gelang ihr aber nicht mehr. Stattdessen musste auch noch Nationalstürmerin Nicole Anyomi verletzt ausgewechselt werden.

Leverkusen rückt durch den Heimsieg bis auf vier Punkte an die viertplatzierte Eintracht heran. Schlimmer aus hessischer Sicht jedoch: Am Montagabend kann die TSG Hoffenheim mit einem Erfolg gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Köln den Vorsprung auf die Eintracht bis auf vier Zähler ausbauen. Die Qualifikation für die Königsklasse, wofür am Saisonende der dritte Rang nötig ist, wäre damit in weite Ferne gerückt.