Beim Halbfinal-Sieg von Eintracht Frankfurt bei West Ham United wurden die beiden ARD-Hörfunk-Reporter Tim Brockmeier und Philipp Hofmeister von Heim-Fans während der Live-Reportage attackiert. Hier schildern Sie die Geschehnisse des Abends.

Die beiden hr-Radioreporter Philipp Hofmeister und Tim Brockmeier sind am Donnerstagabend während ihrer Live-Sendung bei hr-iNFO von West-Ham-Fans im Stadion körperlich angegriffen worden. Hier berichten Sie von der Attacke auf sie:

Wir wurden relativ früh nach dem 1:0 von Eintracht Frankfurt von West-Ham-Fans mit Faustschlägen in den Nacken und gegen den Hinterkopf und Rücken attackiert. Der Auslöser war, dass wir schlicht und ergreifend unseren Job gemacht haben. Wir haben das Spiel und auch das Tor der Eintracht emotional kommentiert, das hat den West-Ham-Fans, die direkt hinter uns saßen, nicht gefallen. Das logistische Problem war: Wir saßen in der letzten Reihe der Pressetribüne, hinter uns direkt der West-Ham-Anhang.

Nach ein paar Diskussionen beruhigte sich das Ganze. Als der Ausgleich von West Ham in der 21. Minute jedoch fiel, setzte es wieder heftige Schläge. Vor allem Tim bekam es ab. Er verlor sein Headset und sein Mikrofon. Nach diesen beiden Vorfällen hat unser Techniker versucht, das Sicherheitspersonal um uns herum zu alarmieren. Die waren aber eher passiv. Wir haben im Anschluss schlichtweg um Hilfe gerufen, wir brauchten jemanden, der uns beschützt.

Tim Brockmeier und Philipp Hofmeister. Bild © Privat/Montage: hessenschau.de

In der Halbzeit hektisch umgesetzt

Die Kollegen von Eintracht Frankfurt, die uns bei solchen Reisen helfen, haben im Anschluss die Presse-Kollegen von West Ham informiert. Dann wurde uns endlich geholfen und wir wurden bis zu Halbzeit geschützt. In der Pause gab es aber erneut verbale Attacken. In einer sehr hektischen Aktion wurden wir dann aber von zwei sehr hilfsbereiten West-Ham-Mitarbeiterinnen auf die Haupt-Pressetribüne umgesetzt, damit wir sicher zu Ende kommentieren konnten.

Nach dem Spiel wurden wir vom Sicherheitspersonal des Vereins aus dem Stadion in eine Art Lounge geführt. Uns wurde nahegelegt, das Stadion zu unserer Sicherheit nicht zeitnah zu verlassen. Der Pressechef von West Ham kam zu uns, hat sich entschuldigt und versichert, dass der Vorfall verfolgt wird und es rechtliche Konsequenzen geben kann.

Uns wurde dieses Spiel geklaut

Was wir sehr schön fanden, war, dass auch englische Reporter-Kollegen nach dem Spiel zu uns kamen und sich dafür entschuldigt haben, auch wenn sie natürlich nichts dafür konnten. Was aber natürlich jetzt nachhängt, ist der emotionale Schaden. Wir haben uns riesig auf das Spiel gefreut. Das war ein Highlight, so ein Halbfinale erlebt man nicht alle Tage. Es fühlt sich so an, als hätten uns diese sogenannten Fans dieses Spiel geklaut.

Wir haben die erste Halbzeit mit der ständigen Angst kommentieren müssen, dass uns jemand in den Rücken springt und vielleicht nicht nur mit Fäusten attackiert. Auch in der zweiten Halbzeit ist das natürlich nicht einfach so aus den Kleidern geschüttelt, auch wenn wir dann woanders saßen. Uns wurde dieses Highlight, dieser Sieg der Eintracht, emotional geklaut.

