Die Eintracht setzt sich in Amsterdam knapp wie verdient durch und hat damit gute Aussichten auf den Einzug ins Viertelfinale der Europa League. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt darf nach einem starken Auftritt auf weitere Fußballabende in der Europa League hoffen. Die Hessen kamen im Achtelfinal-Hinspiel beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam zu einem 2:1 (1:1) und haben damit beste Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten Acht. Vor 53.400 Zuschauern brachte Brian Brobbey den Spitzenreiter der Eredivisie in der 10. Minute in Führung, doch Hugo Larsson (27.) und Ellyes Skhiri (70.) drehten die Partie für die Frankfurter. Die Stimmen zum Spiel.

Markus Krösche: "Wir sind schwierig ins Spiel gekommen und in Rückstand geraten. Da mussten wir uns kurz schütteln. Danach aber haben wir es gut gemacht und uns viele Chancen erarbeitet. Es war ein gutes Auswärtsspiel. So zurückzukommen ist sicher eine sehr gute Geschichte für uns. Eine gute Ausgangsposition war unser Ziel, das haben wir geschafft. Die Mannschaft hat ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen. Das ist sicher ein gutes Zeichen."

Dino Toppmöller: "Die Reaktion nach dem frühen Rückstand war fantastisch. Wir haben eine brutal starke erste Hälfte gespielt, haben verdient den Ausgleich gemacht und in der zweiten Hälfte ein verdientes Resultat herausgeholt. Aber natürlich gibt es auch ein paar Dinge, die wir nächste Woche besser machen können. Von uns fliegt hier keiner aus dem Stadion heraus und glaubt, dass wir schon weiter sind. Es ist eine gute Ausgangssituation, mehr aber auch nicht."

Ansgar Knauff: "Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt, hatten gute Abläufe nach vorne und haben uns auch vom Gegentreffer nicht rausbringen lassen. Wir haben weiter nach vorne gespielt und am Ende verdient gewonnen. Der taktische Plan hat gut funktioniert. Das gibt uns Selbstvertrauen für die nächsten Wochen. Wir wissen aber auch, dass es erst die erste Hälfte war."

Kevin Trapp (bei RTL): "Der Sieg tut sehr gut. Wir konnten diese zwei Niederlagen zuletzt richtig einordnen. So wie wir heute aufgetreten sind, war es sehr gut, sehr erwachsen. Wir sind ein hohes Tempo gegangen. Auch die Art und Weise des Sieges tut enorm gut. Es ist ein K.o.-Spiel, man muss unheimlich viel investieren. Das haben wir gemacht. Wir haben einen Schritt gemacht und müssen nächste Woche komplett durch die Tür gehen."

Hugo Larsson: "Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Aber trotz des frühen Gegentores hatten wir das Gefühl, dass es unser Spiel ist und wir mehr als ein Unentschieden holen können. Es ist ein gutes Resultat. Das Wichtigste war heute die Reaktion nach dem 0:1. Wir haben eine gute Stimmung im Team und wollen das mitnehmen."

Ellyes Skhiri (bei RTL): "Wir haben mit Herz gespielt, es war eine gute Leistung. Die Reaktion nach dem Gegentor war super. Am Ende ist der Sieg auch verdient. Es ist nicht alles perfekt, aber die Mannschaft hat es gut gemacht, wir haben zusammen gekämpft."