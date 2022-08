Eintracht Frankfurt war mit dem Pflichtspiel-Auftakt in Magdeburg sehr zufrieden - und bekam sogar Lob vom Gegner. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat die erste Runde des DFB-Pokals souverän überstanden: Die Mannschaft von Oliver Glasner gewann beim 1. FC Magdeburg mit 4:0 (2:0). Die Tore erzielten Daichi Kamada (4./59.), Jesper Lindström (31.) und Lucas Alario (90.). Torhüter Kevin Trapp hielt zudem einen Elfmeter (7.).

Mario Götze: "Es war eine ganz gute Leistung und wichtig, dass wir so in die Saison starten. Es hat Spaß gemacht. Es hat sich in der Vorbereitung ganz gut entwickelt. Es war wichtig, dass wir das heute auch auf den Platz gebracht haben. Es gibt immer was, was man perfektionieren kann. Jetzt freuen wir uns auf die Bundesliga und natürlich auf Real Madrid."

Oliver Glasner: "Wir waren in einigen Situationen zu konteranfällig, das müssen wir korrigieren. Aber dass wir hier 4:0 gewinnen, in so einem Hexenkessel, das kann sich schon sehen lassen. Wir haben schon vieles gut gemacht, aber es gibt Details, die man besser machen kann, die Real Madrid oder Bayern München, die jetzt kommen, eiskalt ausnutzen. Aber es war das erste Pflichtspiel. Wir wissen, wenn wir unser Spiel durchziehen, wird es für jeden Gegner schwierig. Und das haben wir gemacht."

Kevin Trapp: "Wir wussten, was auf uns zukommt. Wir sind sehr froh, wir haben das letztes Jahr bitter erfahren müssen, wie so eine erste Runde aussehen kann. Wir haben einiges besser gemacht als letztes Jahr. Wir haben echt ein gutes Spiel gemacht, auch wenn wir zweimal leichte Abspielfehler im Aufbauspiel hatten, die wir vermeiden können. Es tut gut, dass wir am Ende dann zu Null spielen.

Christian Titz (Trainer 1. FC Magdeburg): Ich muss Eintracht Frankfurt gratulieren, die hier verdient gewonnen haben, weil sie uns klar überlegen waren. Wir haben beim Stand von 0:1 die Chance zum Ausgleich nicht genutzt. Dann wären wir im Spiel drin gewesen. Auch nach der Halbzeitpause hatten wir zwei gute Möglichkeiten auf 1:2 zu verkürzen. Wenn wir die verwertet hätten, wäre für den Gegner eine andere Hektik ins Spiel gekommen.

Baris Atik (1. FC Magdeburg): "Wir haben das nicht gut gemacht. Die Wucht, die Frankfurt gebracht hat, da haben wir nicht gut dagegengehalten. Wir hatten zu viele Fehler drin, das darf uns nicht passieren. Aber wir nehmen dieses Spiel mit und können daraus lernen."

Andreas Müller (1. FC Magdeburg): "In der ersten Halbzeit haben wir nicht das gemacht defensiv, was wir uns vorgenommen haben – und dann haben wir nach vier Minuten ein Gegentor bekommen. Wenn du hier länger die Null hältst, wird es schwierig für Frankfurt. Aber so ist der Drops dann gelutscht."