Stimmen zur Eintracht-Pokalpleite in Leipzig "Wir müssen den Schmerz fühlen"

Mit der schwächsten Saisonleistung verliert Eintracht Frankfurt im Pokal-Achtelfinale bei RB Leipzig. Die Stimmen zum Spiel.

Highlights: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt ist im Achtelfinale des DFB-Pokals völlig chancenlos. Bei RB Leipzig verlieren die Hessen am Mittwochabend mit 0:3 (0:1). Die Stimmen zum einseitigen Spiel.

Kevin Trapp (im ZDF): "Es war eine verdiente Niederlage. Die Art und Weise ist enttäuschend, das müssen wir uns ankreiden lassen. Wir haben sehr viele Fehler gemacht, hatten unfassbare Ballverluste, alles war sehr langsam. Wir kamen nicht in die Zweikämpfe. Und Leipzig ist eine gute Mannschaft, das haben wir gesehen. Unterschätzt haben wir sie nicht, aber die letzte Aggressivität hat gefehlt. Wir müssen nicht groß drumherum reden, dass das dann nicht reichen kann."

Dino Toppmöller (im ZDF): "Leipzig war von der ersten bis zur letzten Minute die bessere Mannschaft. Das tut weh, das müssen wir so akzeptieren. Sie haben verdient gewonnen. Sie haben uns in den Zweikämpfen den Schneid abgekauft. Sie waren ein Stück gieriger nach der schlechten Phase, die sie hatten. Wir haben es nicht geschafft, die Basics auf den Platz bringen. Aber auch das ist Teil von dem Prozess, in dem wir uns befinden. Wir spielen bis jetzt eine hervorragende Saison, wir haben heute zum ersten Mal keine gute Leistung gezeigt. Wir müssen den Schmerz fühlen. Jetzt gilt es, am Samstag eine gute Reaktion zu zeigen."

Marco Rose (RB-Trainer im ZDF): "Es geht immer darum, dass man daran glaubt und bei sich bleibt. Heute hat uns keiner so richtig was zugetraut. Die Jungs haben das toll gemacht. Wir haben die Dinge vereinfacht und einen etwas anderen Ansatz gewählt, in bestimmten Phasen etwas tiefer gestanden. Wir haben viele Dinge besser gemacht als in den letzten Wochen. Wir wissen, dass wir in dem Business Ergebnisse brauchen, deshalb war das ganz wichtig."

Marcel Schäfer (RB-Sportchef bei Sky): "Die Mannschaft hat eine tolle Leistung auf den Platz gebracht. Sie hat gezeigt, dass sie lebt, sie war mit und gegen den Ball sehr aktiv. Die Jungs haben die Antwort auf dem Platz gegeben. Ich glaube an die Mannschaft, ich glaube an das Trainerteam."

Die komplette PK nach der Eintracht-Pleite in Leipzig

Lois Openda (Leipzig-Stürmer im ZDF): "Es ist ein neuer Monat, der November ist vorbei. Wir wollten das Spiel gewinnen. Der Pokal ist wichtig für den Verein. Wir sind ein Team, eine Familie. Alle wollen gewinnen und glücklich sein. Es gibt uns mehr Zutrauen, dass wir zurück sind. Wir können uns in der Kabine ein bisschen freuen, müssen uns aber auf das nächste Spiel fokussieren."