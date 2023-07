Faride Alidou (Mitte) hatte mit Eintracht Frankfurt beim Testspiel in Fulda vor allem in der ersten Hälfte große Probleme.

Testspiel in Fulda

Im dritten Testspiel der Saison-Vorbereitung weiß die Frankfurter Eintracht erneut nicht zu überzeugen. Beim drei Klassen tiefer spielenden Regionalligisten Fulda-Lehnerz unterliegt die SGE und zeigt viele Defizite.

Eintracht Frankfurt steht in der Vorbereitung auf die Bundesliga mit dem Hessen-Derby gegen Darmstadt noch viel Arbeit bevor. Vier Wochen vor dem Saisonauftakt verlor die SGE am Samstag 2:3 (0:3) beim gastgebenden Viertligisten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.

Nach einer extrem schwachen ersten Hälfte steigerte sich die Mannschaft des neuen Trainers Dino Toppmöller erst in der zweiten Halbzeit. Jens Petter Hauge und Igor Matanovic trafen nach dem Seitenwechsel. Doch zum Sieg reichte es damit nicht. Es war die zweite Niederlage gegen einen Regionalligisten nach der Testspiel-Pleite am Dienstag bei Steinbach Haiger.

Ohne Kolo Muani und Götze

Auch im dritten Test-Kick fehlten der Eintracht noch einige Stars im Kader. Top-Stürmer Randal Kolo Muani war ebenso wie Mittelfeld-Regisseur Mario Götze und Nationaltorhüter Kevin Trapp nicht dabei. Auch Neuzugang Robin Koch fehlte. Hrvoje Smolcic und Ansgar Knauff befinden sich noch im Aufbau-Training. Von den Neuzugängen stand nur Omar Marmoush in der Startelf. Der von Ligakonkurrent VfL Wolfsburg gekommene Offensiv-Mann war aber in der ersten Hälfte wenig zu sehen.

Verteidiger Timothy Chandler war es, der die Eintracht vor knapp 5.000 Zuschauern im Stadion Johannisau in Führung bringen konnte - und sogar musste. Aber er köpfte den Ball nach feiner Flanke von Paxten Aaronson völlig freistehend über das Tor. Die Eintracht entwickelte gegen den drei Spielklassen tiefer beheimateten Regionalligisten zwar ein spielerisches Übergewicht. Doch das erste Tor gelang dem Gastgeber aus Fulda.

Grobelnik trifft doppelt

Stürmer Moritz Reinhard verwertete eine Flanke von der linken Seite mit einem Klasse-Kopfball zum 1:0 (7.). SGE-Innenverteidiger Tuta stand zu weit weg. Anfällig zeigte sich die Eintracht-Abwehr, die im Zentrum mit Tuta und Makoto Hasebe agierte, auch wenig später. Barockstadt-Neuzugang Gal Grobelnik nutzte die Freiheiten zum 2:0 (28.). Der 22 Jahre alte Stürmer aus Slowenien erhöhte wenig später auf 3:0 (39.). Und wieder sah Tuta im Zweikampf schlecht aus. Und auch Torwart Diant Ramaj konnte den Kullerball nicht halten.

Die Eintracht zeigte in der ersten Hälfte eine ganz schwache Leistung: wackelig in der Abwehr gegen einen Viertligisten, wenige druckvoll herausgespielte Torchancen und eine miese Chancenverwertung. Chandler, Aaronson und Junior Dina Ebimbe vergaben die besten Möglichkeiten.

"Das ist so nicht akzeptabel"

Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung sagte im hr-fernsehen zur Pause : "Das ist nicht unser Anspruch. Wir haben in jeder Phase des Spiels noch Potenzial. Gravierend sind die Gegentore. Das sind einfache, individuelle Fehler, die nicht unterlaufen sollten. Das ist so nicht akzeptabel."

Weitere Informationen Mit diesem Personal spielte Eintracht Frankfurt in Fulda: Aufstellung 1. Halbzeit: Ramaj - Tuta, Hasebe, Jakic, Chandler, Dina Ebimbe, Rode, Max, Aaronson, Alidou, Marmoush



Aufstellung 2. Halbzeit: Grahl - Pacho, Jakic (74. Borré), Skhiri, Larsson, Ngankam, Hauge, Buta, Lenz, Lindström, Matanovic Ende der weiteren Informationen

Besser wurde es in der zweiten Hälfte. Die Eintracht verkürzte schnell durch Hauge auf 1:3 (48.). Der Norweger traf per Nachschuss, nachdem der Fuldaer Torwart einen schwach geschossenen Foulelfmeter von Neuzugang Jessic Ngankam pariert hatte.

Sturm-Riese Matanovic erneut erfolgreich

Eintracht-Stürmer Matanovic traf zum 2:3 (67.) und machte wie auch bei der 1:2-Testspiel-Pleite beim TSV Steinbach Haiger erneut ein Tor. Der 20 Jahre alte und 1,94 Meter große Kroate hätte wenig später sogar nachlegen können.

Das Spiel fand danach fast nur noch in der Hälfte der Gastgeber statt. Die Eintracht beschäftigte die Barockstadt-Elf andauernd, die bereits in zwei Wochen in die Saison startet. Angriff nach Angriff rollte auf das Tor des Regionalligisten - aber erfolglos.

Am Sonntag reist die Eintracht ins Trainingslager nach Windischgarsten. In Österreich findet dann auch am Freitag das nächste Spiel statt, ein erster Härtetest gegen Vitesse Arnheim aus der niederländischen Ehrendivision.

Weitere Informationen SG Barockstadt Fulda - Eintracht Frankfurt 3:2 (3:0) Tore: 1:0 Reinhard (7.), 2:0 Grobelnik (28.), 3:0 Grobelnik (39.), 3:1 Hauge (48.), 3:2 Matanovic (67.)

Besondere Vorkommnisse: Ngankam verschießt Foulelfmeter (48.) Ende der weiteren Informationen