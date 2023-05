Anfang Juni trifft Eintracht Frankfurt im Finale des DFB-Pokals auf RB Leipzig. Das müssen Eintracht-Fans zu Tickets, Fanfest und Kurve wissen.

"Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin" - spätestens am 3. Juni werden mehrere zehntausend Frankfurt-Fans diesem Motto folgen und die Fahrt in die Hauptstadt antreten. An diesem Tag geht es für die Eintracht ab 20 Uhr im DFB-Pokalfinale gegen Leipzip um gleich zwei Dinge: Die goldene Trophäe und die Qualifikation für die Europa League.

Am Montag wurden beim Final-Meeting die wichtigsten Rahmenbedingungen per Losverfahren entschieden. Das müssen die Fans wissen:

Tickets

Beiden Vereinen stehen 23.700 Tickets zur Verfügung. Die Eintracht hält sich noch bedeckt, wie sie ihre Karten verkaufen wird. Auf der vereinseigenen Homepage heißt es dazu: "Alle Informationen zur Ticketvergabe für den Public- und Businessbereich folgen in Kürze."

Anzunehmen ist, dass es keinen freien Verkauf geben wird und dass Dauerkartenbesitzer, Mitglieder und Fanclubs bei der Vergabe bevorzugen werden. Nach diesem Prinzip hat die Eintracht auch schon im vergangenen Jahr die Tickets für das Europa-League-Finale vergeben.

Kurve & Kabine

Die Frankfurter Fans werden auf der Osttribüne des Olympiastadions stehen - also in der geschlossenen Kurve. Dort standen sie auch schon 2018, als sie im DFB-Pokalfinale die Bayern mit 3:1 geschlagen haben. Auch die Kabine wird wieder die gleiche sein, so dürfen sich die Spieler der Eintracht in der Heimkabine umziehen. Die Spieler von Leipzig müssen dagegen mit der etwas kleineren Gästekabine vorliebnehmen.

Wie auch schon 2018 werden auch dieses Jahr die tausenden Eintracht-Fans auf der Ostkurve im Berliner Olympiastadion stehen. Bild © Imago Images

Trikotfarbe

Die Farbe des Tages wird weiß sein. Nach dem Losverfahren des Final-Meetings durfte sich die Eintracht die Farbe des Pokaltrikots aussuchen. Die Wahl fiel auf das weiße Heimtrikot. Als "La Bestia Blanca" haben Spieler und Fans vergangene Saison schon in Europa für Furore gesorgt.

Wie der Verein dazu bereits bekannt gegeben hat, wird es auch eine limitierte Anzahl an Sondertrikots für das DFB-Pokalfinale geben. Gegner und Titelverteidiger Leipzig wird in Rot auflaufen.

Sonderzug & Fanfest

Die Fanabteilung der Eintracht plant wieder einen Sonderzug für die Fahrt nach Berlin. Genaue Details dazu stehen noch nicht fest.

In Berlin angekommen, wird es am Mittag des Spieltags zwei getrennte Fanfeste geben. Die Anhänger der Frankfurter Eintracht werden sich, wie auch schon 2018, auf dem Breitscheidplatz am Kurfürstendamm treffen und auf das Spiel einstimmen. Dort wird es auch wieder ein Bühnenprogramm geben. Im Anschluss daran geht es mit dem Zug und 30 Minuten Fahrzeit zum Berliner Olympiastadion.

Public Viewing & Free-TV-Übertragung

Für alle Fans, die nicht nach Berlin fahren, wird es ein großes Public Viewing im Waldstadion geben. Auch dort werden Mitglieder und Dauerkarteninhaber ein Vorkaufsrecht haben.

Das ZDF überträgt die Partie ab 20 Uhr im Free-TV. bereits ab 19.25 Uhr wird die Berichterstattung zum Finale beginnen. Im Radio wird hr-iNFO die Partie in voller Länge live übertragen.