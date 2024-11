Collins für U21-Nationalelf nominiert

Eintracht-Shooting-Star Nnamdi Collins ist am Freitag erstmals für die deutsche U 21 Nationalmannschaft nominiert worden, und zwar für die Länderspiele am 15. November gegen Dänemark und am 19. November in Frankreich. Collins hatte bei der Eintracht - nachdem er in den ersten Wochen der Saison auf der Bank geschmort hatte - auf der rechten Abwehrseite zuletzt deutlich auf sich aufmerksam gemacht. So zeigte er in der DFB-Pokal-Partie gegen Mönchengladbach, beim 7:2-Sieg in der Bundesliga gegen Bochum und zuletzt am Donnerstag in der Europa League gegen Prag sehr starke Leistungen. Collins habe sich durch sehr gute Leistungen die Nominierung verdient", sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo.