Kehrer geht nach Monaco

Nationalspieler Thilo Kehrer, der auch ein Kandidat in Frankfurt war, wird definitiv nicht zur Eintracht wechseln. Der 27 Jahre alte Ex-Schalker wechselt auf Leihbasis von West Ham United zur AS Monaco. Das teilten beide Clubs am Freitag mit. Im Fürstentum trifft der Defensiv-Allrounder auf den ehemaligen Frankfurter Trainer Adi Hütter. Kehrer, der in London nie richtig zum Zug kam, will sich in der französischen Liga für eine EM-Teilnahme empfehlen. Sein bis dato letztes von 27 Länderspielen absolvierte er im Juni des Vorjahres bei der 0:1-Niederlage in Polen.