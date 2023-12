Die insgesamt zehn Losfeen haben Frankfurt bei der Auslosung der EM 2024 Gruppenspiele mit den beiden Topteams Belgien und England beschert. Der Höhepunkt ist das Duell der DFB-Elf mit der Schweiz. Die Slowakei ist gleich zweimal zu Gast.

Die Fußballfans in Frankfurt dürfen sich auf attraktive Spiele bei der EM 2024 freuen. Wie die Auslosung am Samstag in Hamburg ergab, trifft die deutsche Nationalmannschaft im letzten Gruppenspiel in Frankfurt auf die Schweiz. Die Partie findet am 23. Juni statt.

England kommt nach Frankurt

Stimmungsvoll dürfte zudem das Duell zwischen England und Dänemark werden (20. Juni). Die als besonders trinkfest und stimmgewaltig geltenden englischen Fans hatten schon bei der WM 2006 Frankfurt in eine britische Exklave verwandelt.

Gleich zweimal in Frankfurt zu Gast ist die Slowakei. Das Team von Trainer Francesco Calzona trifft zunächst am 17. Juni auf den ewigen Geheimfavoriten Belgien, am 26. Juni geht es in Frankfurt gegen Rumänien.

Nach dem Achtelfinale ist Schluss

Am 1. Juli wird zudem ein Achtelfinale in der Arena ausgetragen. Der Gruppensieger der Gruppe F, die aus der Türkei, Portugal, Tschechien und dem Playoff-Sieger C (Georgien, Luxemburg, Griechenland oder Kasachstan) besteht, trifft dort auf einen der besten Gruppendritten.

Die Auslosung fand in der Hamburger Elbphilharmonie statt. Als Losfeen fungierten Gianluigi Buffon, Wesley Sneijder, Angelos Charisteas, Steve McManaman, Brian Laudrup, Tomas Rosicky, Blaise Matuidi, Ricardo Quaresma, Sami Khedira und David Silva.