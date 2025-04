Hellmann zu Tottenham: "Ich bin on fire"

Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann hat nach dem Sieg der Frankfurter gegen Heidenheim und vor dem Europa-League-Rückspiel gegen Tottenham einen Appell an die eigene Mannschaft gerichtet. "Wir müssen am Donnerstag von der ersten Minute an zeigen, dass es gegen uns nichts zu gewinnen gibt. Das Stadion wird entflammt und laut sein und Wucht haben", erklärte Hellmann. "Ich weiß, was es den Menschen, der Stadt und dem Club bedeutet, in das Halbfinale einzuziehen. Wir dürfen am Donnerstag überhaupt keinen Zweifel daran aufkommen lassen, was wir wollen. Da muss es richtig knallen." Der Fokus auf das Spiel gegen Heidenheim sei wichtig gewesen, betonte Hellmann, aber: "Jetzt kommt der eigentliche Fokus. Also ich bin on fire."