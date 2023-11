Dost leidet an Herzmuskelentzündung

Der frühere Eintracht-Profi Bas Dost ist aufgrund einer Herzmuskelentzündung am Sonntagabend beim Spiel seines niederländischen Klubs NEC Nijmegen bei AZ Alkmaar zusammengebrochen. Die Diagnose teilte der 34-Jährige am Donnerstag nach "vielen Untersuchungen" auf der Webseite seines Vereins mit. "Ich habe Glück gehabt, dass ich auf dem Platz erfolgreich reanimiert wurde", schrieb Dost. Der Angreifer dankte den Ärzten beider Vereine und kündigte eine Auszeit an. Danach werde er über seine Zukunft im Fußball entscheiden. Dost war am Sonntag in der Nachspielzeit ohne gegnerische Einwirkung im Mittelkreis kollabiert, das Spiel wurde in der Folge abgebrochen und soll am 6. Dezember fortgesetzt werden.