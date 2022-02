Baumgart stärkt Modeste-Alternative Andersson

Kölns Trainer Steffen Baumgart hat dem glücklosen Stürmer Sebastian Andersson erneut einen Platz in der Startelf in Aussicht gestellt. Falls Torjäger Anthony Modeste nach überstandener Corona-Infektion "nicht von Beginn an spielen sollte, was ich noch nicht entschieden habe, wird Seb Andersson in der Startelf stehen", sagte Baumgart vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr): "Ich sehe Seb nicht so schlecht, wie er gemacht wird." Andersson hat in der Liga seit Ende November nicht mehr getroffen und in dieser Saison erst zwei Tore erzielt. Die Eintracht sieht Baumgart als eine "gefestigte und richtig gute Bundesliga-Mannschaft", er erwarte ein "schwieriges Spiel auf Augenhöhe".