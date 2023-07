Schon bald wird eine Grundschule in Frankfurt-Bonames den Namen der Weltmeisterin und ehemaligen Bundestrainerin Steffi Jones tragen. Die Umbenennung wird wegen des völkischen Hintergrunds des bisherigen Namensgebers notwendig. Jones fiel beim Erhalt der Nachricht aus allen Wolken.

Steffi Jones im Interview mit dem hr-sport

Für die ehemalige Weltmeister-Spielerin und Nationaltrainerin Steffi Jones war die Grundschule im Frankfurter Stadtteil Bonames eine echte Befreiung. An den Kindergarten hat Jones keine guten Erinnerungen: "Da habe ich bitteren Rassismus erfahren, was mich noch lange beschäftigt hat", erinnert sie sich im Gespräch mit dem hr-sport. Doch der Schritt in die Schule war dann eine völlig neue Welt: "So toll, so bunt".

Die Werte, die in der August-Jaspert-Grundschule schon damals vermittelt wurden, wurden zu ihren. "Alle Menschen sind gleich. Einfach Respekt voreinander haben, egal, wer einem gegenübersteht, das ist das, was mir auch immer wichtig war und ist", so Jones. Vier Jahren lang ging sie auf diese Schule. Und nun, gut 40 Jahre später, schickte ihr Schulleiterin Katja Mausbach eine Mail und eröffnete ihr, dass man die Bildungseinrichtung in Steffi-Jones-Schule umbenennen wolle.

Jones: "aus allen Wolken gefallen"

"Ich war wirklich total überrascht, bin aus allen Wolken gefallen. Das ist wirklich historisch, außergewöhnlich, ich kenne keine Schule, die nach einer Sportlerin benannt wurde", sagte Jones. Schulleiterin Mausbach habe ihr gesagt, dass die Werte der Schule genau zu ihr passen würden. "Das ist wirklich eine große Ehre, die ich mit Demut aufnehme. Ich habe es auch gleich meiner Mutter erzählt. Die war auch wahnsinnig stolz", so die Weltmeisterin.

Steffi Jones war von 1993 bis 2007 Nationalspielerin Bild © Imago Images

Jones wuchs in Bonames auf, spielte von Kindesbeinen an acht Jahre lang in den männlichen Jugendmannschaften des SV Bonames. Ein Mädchenteam gab es damals noch nicht. Vom Bonames aus eroberte Jones die Fußballwelt. Als Spielerin des FSV Frankfurt, der SG Praunheim und vor allem des 1. FFC Frankfurt und der Nationalmannschaft.

Steffi Jones wird völkischen Namensgeber der Schule ablösen

Die Umbenennung der Schule in Bonames wurde notwendig, weil ihr bisheriger Namensgeber, der ehemalige Frankfurter Stadtrat und Rektor August Jaspert, in den 1930er Jahren als Mitglied der antidemokratischen Partei DNVP und der Kampffront Schwarz-Weiß-Rot völkische Auffassungen vertreten hatte.

So war Jaspert der Meinung, dass die Pädagogik aus Mädchen Soldatenmütter machen solle und Jungen darauf vorbereiten müsse, im Krieg für ihr Vaterland zu sterben. Zuerst hatte die Frankfurter Neue Presse berichtet. Schnell war klar: Ein neuer Name für die Grundschule in Frankfurt-Bonames musste her. Eine Umbenennung wurde vorerst durch den Ausbruch von Corona zwar ausgebremst, die Namensgeberin war indes schnell gefunden: Steffi Jones.

Entscheidung für Steffi-Jones-Schule im Herbst

Jetzt ist die Namensänderung in Sichtweite. In den Schulgremien ist sie beschlossene Sache. Nun muss der zuständige Ortsbeirat in seiner nächsten Sitzung im September die Sache absegnen, was als Formsache gilt. Danach landet der Umbenennungs-Wunsch beim Frankfurter Stadtschulamt. Und auch dort wird man die Umbenennung durchwinken.

"Mit 'Steffi Jones' ist ein neuer Name gefunden worden, der für die Weltoffenheit von Frankfurt steht und auch einen engen Bezug zu der Schule selbst hat“, erklärte die zuständige Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) auf Anfrage des hr-sport. Zu diesem Vorschlag könne der Schulgemeinschaft nur gratuliert werden.

Nach ihrer aktiven Karriere wurde Jones auch Trainerin der Nationalelf. Bild © Imago Images

Die Steffi-Jones-Grundschule in Frankfurt-Bonames wird kommen. Und: "Natürlich werde ich, wenn es so weit ist, bei der Umbenennung dabei sein", versprach die Namensgeberin.