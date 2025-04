Der erste Finalist des Hessenpokals ist gefunden: Durch einen Sieg beim FSV Frankfurt zieht der SV Wehen Wiesbaden ins Endspiel ein. Dabei mussten die Fans des SVWW aber lange zittern.

Der SV Wehen Wiesbaden ist am Dienstagabend seiner Favoritenrolle - wenn auch knapp - gerecht geworden und hat das Halbfinale des Hessenpokals für sich entschieden. Zu Gast beim FSV Frankfurt gewann das Team aus der Landeshauptstadt mit 1:0 (0:0). Den goldenen Treffer des Tages schoss Fatih Kaya kurz vor Schluss (87.).

Der Ligenunterschied zwischen dem Drittligisten aus Wiesbaden und dem Viertligisten aus Frankfurt war über weitere Strecken der ersten Halbzeit hinweg kaum zu sehen. Besonders bitter aus Sicht des FSV war es, dass ein früher Treffer von George Iorga aufgrund einer angeblichen Abseitsstellung zu Unrecht aberkannt wurde (1.).

SVWW ab zweitem Durchgang aktiver

Bis auf ein paar Halbchancen bot der erste Durchgang wenig Highlights für die rund 2.000 Zuschauer am Bornheimer Hang, denn beide Teams stellten ihren Strafraum gut zu. Deutlich attraktiver wurde die Begegnung ab der zweiten Halbzeit, weil der SVWW mutiger im Spiel nach vorne wurde.

Ryan Johansson (58.) und Gino Fechner (60.) trafen jedoch kurz nacheinander zunächst nur zwei Mal den Pfosten. Besser machte es ihr Mitspieler Kaya: In der 87. Minute zog der Stürmer auf Höhe der Strafraumkante ab und traf ins untere linke Toreck zum knappen 1:0-Sieg für den SVWW.

Wiesbadens Finalgegner wird noch gesucht

Auf welchen Gegner Wehen Wiesbaden im Finale treffen wird, entscheidet sich im zweiten Halbfinale am Mittwoch (19 Uhr) bei der Begegnung KSV Hessen Kassel gegen den TSV Steinbach Haiger. Das Endspiel findet dann am 24. Mai am Bornheimer Hang in Frankfurt statt. Der hr wird diese Partie im Rahmen des Finaltag der Amateure 2025 wieder live übertragen.

Vergangenes Jahr konnte Kickers Offenbach den Hessenpokal gewinnen. Der Titel wird besonders reizvoll dadurch, dass sich die siegreiche Mannschaft für den DFB-Pokal qualifiziert. Damit winken ein Preisgeld und ein großer Gegner - möglicherweise sogar aus der Bundesliga.