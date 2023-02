Eintracht-U19 scheidet aus Youth League aus

Die Reise der U19-Mannschaft von Eintracht Frankfurt durch die Uefa Youth League ist beendet. Die Hessen, die mit Spielern aus der U21, U19 und U17 antraten, mussten sich am Mittwoch dem niederländischen Team AZ Alkmaar in der K.o.-Phase mit 0:5 geschlagen geben. "Insgesamt haben wir verdient verloren gegen eine sehr gute Mannschaft aus Alkmaar. Aus meiner Sicht ist das Ergebnis zu hoch ausgefallen, meine Jungs hätten sich sicherlich den einen oder anderen Treffer verdient", so Ervin Skela, Trainer der Youth-League-Mannschaft der Hessen. "In der Kabine habe ich den Jungs gesagt, dass sie eine fantastische Saison in der Youth League absolviert, aber ebenso noch viel Arbeit vor sich haben." Die Eintracht hatte sich in der Gruppenphase in einer Gruppe mit Tottenham, Sporting Lissabon und Marseille behauptet.