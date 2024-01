Jürgen Klopp bricht seine Zelte in Liverpool im Sommer ab.

Liverpool-Trainer baut Haus in Hessen

Jürgen Klopp wird seinen Job beim FC Liverpool im Sommer an den Nagel hängen. Der Kult-Trainer möchte sich eine Auszeit vom Fußball-Geschäft nehmen. Laut einem Medienbericht wird er das in Wiesbaden tun.

Es war ein Schock für alle, die es mit dem FC Liverpool halten. Jürgen Klopp hat am Freitag bekanntgegeben, im Sommer als Trainer der Reds zurückzutreten. "Ich habe keine Energie mehr. Es geht mir gut, aber ich kann diesen Job nicht immer und immer weiter machen", begründete der 56-Jährige seinen Abschied nach mehr als acht Jahren. Er wolle sich nun erst einmal eine Auszeit nehmen. Mindestens für ein Jahr. Einem Bericht der Bild zufolge wird Klopp die Füße in Hessen hochlegen.

Nah bei der Familie sein

Der Kult-Trainer und seine Frau Ulla Sandrock sollen derzeit ein Haus in Wiesbaden bauen. Als ehemaliger Trainer von Mainz 05 hat Klopp noch viele Bekannte und Verwandte in der Region. Der Bild In Mainz hatten sich Klopp und Sandrock auch einst kennengelernt.

Klopp ist vergangenes Jahr zum ersten Mal Großvater geworden. Dem 56-Jährigen sei es wichtig, die ersten Jahre von seinem Enkelkind hautnah mitzuerleben. Wiesbaden sei da eine gute Basis.

Wohnen in Wiesbaden, Job in Frankfurt?

Spekuliert wird natürlich auch schon darüber, was Klopp nach seiner Auszeit machen möchte. In den vergangenen Jahren wurde der gebürtige Stuttgarter immer wieder mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Klopp selbst sagte einmal, dass er sich die Rolle des DFB-Teamchefs generell gut vorstellen kann.

Der Vertrag von Bundestrainer Julian Nagelsmann läuft noch bis nach der Heim-EM in diesem Sommer. Wie es danach weitergeht, hängt auch vom Abschneiden der deutschen Mannschaft beim Turnier ab. Läuft es schlecht, würde der DFB im Anschluss sicherlich mal bei Klopp anklopfen. Praktisch: Auch der DFB-Campus in Frankfurt ist von Wiesbaden aus schnell zu erreichen.